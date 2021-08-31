Бесперебойный интернет на ВЭФ обеспечит «Ростелеком»

Обеспечивать бесперебойные услуги связи участникам и организаторам Восточного экономического форума будет «Ростелеком». Компания предоставит всю необходимую IT-инфраструктуру для ВЭФ, который пройдет со 2 по 4 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке на острове Русский.

На всех площадках форума будет доступен высокоскоростной интернет и проводная телефония. Публичный WI-FI с устойчивой зоной покрытия более километра будет развернут на набережной ДВФУ. В номерах гостиничных корпусов установят более 2600 ТВ-приставок «Интерактивного телевидения», подключать телефонную связь. Не останутся без связи и 11 павильонов вместе с центральной площадкой выставки «Улица Дальнего Востока». «Спустя два года во Владивосток вернулся Восточный экономический форум, уже давно ставший масштабным мероприятием как для российской, так и для мировой экономики. “Ростелеком” предоставляет самые современные, а, главное, комплексные услуги связи для столь значимого события. Благодаря бесперебойному доступу в интернет участники, гости и организаторы форума смогут круглосуточно быть на связи, обмениваться сообщениями, фотографиями и впечатлениями», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. При подключении будет использована магистральная инфраструктура, а также два независимых канала данных, что позволит свести к минимуму возможность прерывания в работе сервисов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter