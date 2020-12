Итоги недели в Приморье

Новый выходной, открытие McDonald’s и жуткое ДТП – самое интересное в обзоре «Золотого Рога».

Разрушение свежепоставленного новогоднего оформления стало одним из самых резонансных событий уходящей недели. Людей больше всего волнует: зачем уничтожать то, на что выделены бюджетные деньги и что создает хоть какое-то ощущение праздника в нынешний тяжелый год. На втором месте по насыщенности обсуждения стало открытие той самой легендарной сети быстрого питания. Многокилометровые очереди и разочарованные посты – так пока отражается McDonald’s в публичном пространстве Владивостока. Самые заметные и значимые события семидневки с 19 по 26 декабря в Приморье в обзоре «Золотого Рога». Ёлочные вандалы В Артёме вандалы начали разрушать строящийся ледовый городок ещё до его открытия. Фото: Артемовский городской округ, пресс-служба «Некоторые посетители отодвигают ограждения, снимают предупреждающие сигнальные ленты, не реагируют на замечания охраны и представителей коммунальных служб», — подчёркивают специалисты. В администрации ГО отмечают, что хулиганы успели испортить ледовые горки и несколько светодиодных фигур. А в приморском селе Чугуевка задержали троих подростков, которые сняли украшения с центральной улицы населённого пункта. Школьники бросали игрушки на землю, топтали их и разбивали. Полиция провела разговор с их родителями. Выходной 31 декабря Последний день уходящего года, 31 декабря, будет выходным для всех приморцев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Олег Кожемяко. В правительстве региона отметили, что рабочий день будет перенесён с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, а также госслужащих. Представители власти добавили, что аналогичное решение рекомендуется принять и руководителям организаций и предприятий Приморья. Открытие Макдоналдса Фото: Восток-Медиа Во Владивостоке официально открылись две точки «Макдоналдс». Одна из них появилась в ТЦ «Черёмушки», вторая — в ТРК «Седанка Сити». Уже в первый день в ресторанах быстрого питания наблюдался настоящий ажиотаж. Желающих попробовать знаменитые гамбургеры было столько, что «хвост» очереди в McDonald’s, расположенном в ТЦ «Черёмушки», оказался на улице. Напомним, до конца 2020 года на Дальнем Востоке появится пять предприятий сети — три во Владивостоке, и ещё два — в Хабаровске. «Макдоналдс» планирует в течение пяти лет инвестировать на Дальнем Востоке более 2 млрд рублей. Страшная авария с мальчиком Во Владивостоке на Океанском проспекте в районе остановки «Дальпресс» 75-летний водитель сбил и переехал восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. Ребёнок переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. К сожалению, как стало известно в воскресенье, 27 декабря, спасти мальчика не удалось. Потасовка возле банкомата Жительница Артёма была ограблена прямо у банкомата, когда снимала деньги. В этот момент сзади к ней подошла неизвестная девушка и встала за спиной. Когда банкомат выдал деньги (5 тысяч рублей), злоумышленница схватила купюру. Между женщинами произошла потасовка, в результате грабительница всё-таки забрала деньги и сбежала с места преступления. Стражам порядка удалось задержать подозреваемую — ей оказалась 33-летняя жительница Артёма. В отделении полиции женщина дала признательные показания. Ударными темпами Фото: politeka.net Коронавирусная статистика в Приморье продолжает оставаться тревожной: по данным на 27 декабря удалось выявить 239 новых случаев заражения коронавирусом. Излечившимися признаны 112 человек, умерших от ковида не зарегистрировано. Сообщение об этом публикует Telegram-канал регионального правительства. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 28 333 приморца, вылечились 20 171. На фоне статистики Москвы данные выглядят не такими ужасающими: в столице за сутки скончались 73 коронавирусных больных, а в целом число жертв достигло 10 913 человек. Ранее сообщалось, что в Приморье объявлен бессрочный режим повышенной готовности. В супермаркетах покупателей не обслуживают, если те приходит без масок. Массовые мероприятия не проводятся. Клубам и ресторанам разрешено работать максимум до полуночи — и только при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований. Огромное количество организаций отправили значительную часть сотрудников на удалёнку, и, по данным недавнего опроса популярного российского рекрутингового сервиса, более 40% бывших офисных служащих не возражают работать в таком режиме и после окончания пандемии. Размер имеет значение Квартира во Владивостоке стала самой маленькой из продаваемой на данный момент недвижимости на Дальнем Востоке. Жилье гостиного типа площадью 9,6 квадратных метров продают за 2,10 миллиона рублей. Как рассказали в сервисе «Циан», гостинка из Владивостока стала самым маленьким жилым объектов в макрорегионе. Находится она на первом этаже дома недалеко от бухты Кирпичного завода. На 9,6 квадратах есть душевая кабина, санузел, маленькая плита и микроволновка, а также диван, шкаф и стиральная машина. В конце ноября цена на крохотную недвижимость выросла на 100 тысяч рублей. Отметим, что квартиры площадью меньше 10 квадратных метров продаются только в Приморье. Согласно исследованию сервиса, в некоторых регионах Дальнего Востока самыми маленькими стали достаточно большие по площади квартиры. К примеру, на Чукотке самый малый жилой объект имеет площадь в 35,7 квадратных метров. Ранее «Золотой Рог» писал о том, что на сегодняшний день новые дома строят лишь в нескольких крупных городах на Дальнем Востоке. Ценник на них — самый разный, но только в четырёх региональных столицах есть квартиры, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей. Сразу несколько позиций из топ-10 — у жилья во Владивостоке. Валерия ФАДЕЕВА

