Участники форума молодежных общественных объединений Приморье сели за гобаны

В федерации Го отмечают, что для жителей Владивостока работают бесплатные секции по Го, которые может посетить любой желающий. По вторникам в молодежной библиотеке «БУК» по улице Светланской, 55 мастер-класс проходит с 19:00 до 22:00. По четвергам в библиотеке №8 по улице Приморской, 5 с 16:00 до 18:00 и в библиотеке №7 по улице Калинина, 281 с 17:00 до 19:00. По пятницам: Центральная библиотека имени А.П. Чехова, проспект 100-летия Владивостока, 48 с 16:00 до 18:00. По субботам: библиотека №3, улица Хабаровская,19 с 16:00 до 18:00. В библиотеке №13 по адресу: ул. Русская, 78 занятия проходят по субботам с 16-00 до 18-00. Вход для всех свободный.