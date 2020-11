Участники форума молодежных общественных объединений Приморье сели за гобаны

В преддверии чемпионата мира по Го, который состоится в мае 2020 года во Владивостоке, федерация проводит мастер-классы для школьников, студентов, взрослых

В преддверии чемпионата мира по Го, который состоится в мае 2020 года во Владивостоке, федерация проводит мастер-классы для школьников, студентов, взрослых В ДВФУ состоялся форум молодежных общественных объединений Приморья. На несколько дней кампус ДВФУ объединил самых активных молодых людей региона в возрасте от 14 до 30 лет, которые ведут общественную деятельность, занимаются волонтерством или планируют реализовать социально-экономические проекты на территории края. Федерация Го Приморского края провела для ребят мастер-класс. До этого школьники не знали правила игры, но после нескольких партий быстро включились в процесс. - В преддверии чемпионата мира по Го, который состоится в мае 2020 года во Владивостоке, федерация проводит мастер-классы для школьников, студентов, взрослых. Открываются новые секции. Представители федерации проводят мастер-классы в районах Приморского края. Мы видим спрос и заинтересованность, что нас очень радует, - рассказывает заместитель руководителя федерации Го Приморского края Алексей Хованец. Радченко Диана учится в школе №1 города Владивостока. Девушка первый раз села за доску. Сначала правила показались сложными, но в игре оказалось все по-другому. - Я думала, что будет очень тяжело. Тренер стал объяснять, потом показывать на доске, потом мы стали применять эти правила, и я не заметила, как пролетело время. Мы успели сыграть две игры. Нам понравилось, - поделилась Диана. Мария Пяткова – тренер федерации Го и уже давно проводит мастер-классы. Сегодня, замечает девушка, отмечается большой интерес к игре. - Меня радует то что, узнав о Го участники мастер-классов возвращаются к нам. Уже приходят в секции, принимают участие в соревнованиях. Я думаю, что чемпионат мира поможет нам вовлечь в игру еще большее количество участников и отвлечёт детей от современных гаджетов, хотя бы на короткое время, - отметила Дарья Пяткова. В федерации Го отмечают, что для жителей Владивостока работают бесплатные секции по Го, которые может посетить любой желающий. По вторникам в молодежной библиотеке «БУК» по улице Светланской, 55 мастер-класс проходит с 19:00 до 22:00. По четвергам в библиотеке №8 по улице Приморской, 5 с 16:00 до 18:00 и в библиотеке №7 по улице Калинина, 281 с 17:00 до 19:00. По пятницам: Центральная библиотека имени А.П. Чехова, проспект 100-летия Владивостока, 48 с 16:00 до 18:00. По субботам: библиотека №3, улица Хабаровская,19 с 16:00 до 18:00. В библиотеке №13 по адресу: ул. Русская, 78 занятия проходят по субботам с 16-00 до 18-00. Вход для всех свободный. По вопросам занятий в клубах Федерации можно обращаться по телефону: 89841958043. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

