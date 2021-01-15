Губернатор Приморья взял под крыло ХК «Адмирал»

Губернатор Приморья взял под крыло ХК «Адмирал»

Сегодня, 11:04
Спорт
В руководстве владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» перемены. 15 января директором клуба утвержден 46-летний спортивный функционер с Сахалина Алексей Ан. В 2016 году Алексей Ан возглавил профессиональный спортивный клуб «Сахалин», в который входили футбольная, хоккейная и волейбольная команды.

За время руководства Алексея Ана хоккейная команда клуба дважды становилась чемпионом Азиатской лиги (2018/2019, 2019/2020).

Кроме того, президентом клуба стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На этом посту губернатор Приморья сменил Заирбека Юсупова, бывшего руководителя Владивостокского морского торгового порта, который являлся спонсором команды. Напомним, после начавшихся проблем из-за смены руководства в ВМТП губернатор лично принял участие в их решении. «У порта FESCO появилась новая надежная управляющая компания. Это решение положило конец затянувшемуся кризису на предприятии... Также важно сохранить поддержку хоккейного клуба “Адмирал”, выполнять социальные программы, все обязательства перед людьми, взятые предыдущим руководством», – обозначил глава региона. И задача, как видим, выполняется.

Власти надеются, что кадровые перестановки позволят повысят эффективность управления хоккейным хозяйством в регионе.

Напомним, «Адмирал» пропускает нынешний сезон в Континентальной хоккейной лиге из-за проблем, связанных с эпидемией коронавируса (Владивосток представляет молодёжный состав — «Тайфун»). Однако коллектив намерен вновь заявиться в КХЛ на сезон 2021/22.

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