Мосты Владивостока ждет масштабное событие на миллион рублей

Мосты Владивостока ждет масштабное событие на миллион рублей
Сегодня, 14:33СпортФото: пресс-служба Galaxy Vladivostok MarathonМероприятие будет организовано на высшем уровне, как и в прошлые годы
Самое масштабное беговое событие Дальнего Востока — юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon — пройдет во Владивостоке 25 сентября. В связи с пандемией COVID-19 в прошлом году организаторы были вынуждены перенести мероприятие.

И сейчас бегуны со всей России с нетерпением ждут дня, когда они смогут пробежать свою дистанцию по знаменитым мостам Владивостока, об этом «Золотому Рогу» сообщили в организационном комитете марафона.

Участники смогут пробежать свою дистанцию по знаменитым мостам Владивостока
Фото:пресс-служба Galaxy Vladivostok Marathon

«Большинство участников не стали возвращать деньги в связи с переносом мероприятия и сохранили слоты, чтобы пробежать юбилейный марафон в 2021 году. Для поклонников бега Galaxy Vladivostok Marathon — знаковое событие, яркий и запоминающийся праздник, который дает возможность почувствовать себя победителем. Больше тысячи человек специально прилетают в Приморье, чтобы испытать себя, поставить личные рекорды и насладиться бархатным сезоном — теплым сентябрьским ветром, вдоволь наесться морепродуктов и, если повезет с погодой, успеть искупаться в море. С собой они всегда увозят красивые медали, неповторимые впечатления и селфи на тысячи лайков на фоне наших мостов», — рассказал основатель бегового клуба RunDnsRun Константин Богданенко.

Больше тысячи человек специально прилетают в Приморье, чтобы испытать себя
Фото:пресс-служба Galaxy Vladivostok Marathon

Регистрация участников продолжается на официальном сайте события — galaxymarathon.com. Бегунам доступны дистанции на выбор: 5, 10, 21 и 42 км, а также 1 км — для детей и 1 км — для паралимпийцев. Маршруты пройдут по живописной трассе по острову Русскому, мостам Русскому и Золотому с финишем на центральной площади Владивостока. Все участники получат достойную медаль с уникальным дизайном юбилейного марафона. Победители разделят призовой фонд в миллион рублей.

«Так как авиасообщение возобновлено только с ограниченным перечнем стран, вряд ли мы увидим большое количество иностранных гостей. При этом участники могут быть уверены в том, что марафон будет организован на высшем уровне, как и в прошлые годы. И конечно, мы ждем поклонников бега, которые приедут во Владивосток буквально со всех уголков России: Амурская область, Архангельская область, ЕАО, Забайкальский край, Иркутская область, Камчатский край, Красноярский край, Москва, Московская область, Приморский край, Республика Марий Эл, Республика Саха Якутия, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Свердловская область, Хабаровский край. И, конечно ждем участников из других регионов России», — прокомментировала продюсер V Galaxy Vladivostok Marathon Александрина Кучина.

Поклонники бега приедут во Владивосток буквально со всех уголков России
Фото:пресс-служба Galaxy Vladivostok Marathon

Отметим, что Galaxy Vladivostok Marathon — единственный марафон на Дальнем Востоке, который имеет сертификацию AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов), что дает право профессиональным спортсменам официального признания своих мировых рекордов, а всем участникам — уверенность в том, что забег организован качественно, в соответствии со всеми требованиями международного бегового сообщества наравне с такими, как Берлинский, Токийский или Бостонский марафоны. Мероприятие также включено в календарь физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края. На протяжении шести лет марафон во Владивостоке проводится при поддержке титульного партнёра — компании Samsung.

Galaxy Vladivostok Marathon — единственный марафон на Дальнем Востоке, который имеет сертификацию AIMS
Фото:пресс-служба Galaxy Vladivostok Marathon
Мероприятие также включено в календарь физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края
Фото:пресс-служба Galaxy Vladivostok Marathon

Беговой клуб RunDnsRun также приглашает приморцев начать подготовку к марафону уже сейчас. Для этого все желающие могут присоединиться к еженедельным пробежкам клуба, которые проходят каждую субботу по живописным маршрутам Владивостока и острова Русского. Участие в них бесплатное.

Сюжеты:
Приморье
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