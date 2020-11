Путь к Олимпийским рекордам начинается на спортплощадке

В Приморском крае значительно увеличены ассигнования на строительство спортивных объектов и создание условий для массовых занятий спортом

В Приморском крае значительно увеличены ассигнования на строительство спортивных объектов и создание условий для массовых занятий спортом ВОПРОС РЕБРОМ - В 2020 году в часе лета от Владивостока, в Токио, состоятся летние Олимпийские игры. Известно ли уже, представители каких видов спорта будут проходить в Приморье акклиматизацию перед Олимпиадой? Будут ли участвовать в Играх-2020 наши, приморские спортсмены? - В силу своего географического расположения по соседству с Японией, где в следующем году с 24 июля по 9 августа в Токио будут проходить XXXII летние Олимпийские игры, которые соберут около 12,5 тысяч сильнейших спортсменов со всего мира, Приморский край рассматривается как база для подготовительно-акклиматизационных сборов многими спортивными федерациями. В настоящее время наш регион выбрали для заключительного этапа подготовки национальные сборные по легкой атлетике, боксу, спортивной борьбе (греко-римской), скалолазанию, тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, бадминтону, плаванию, дзюдо. Конечно, со своей стороны мы постараемся создать все условия для российских спортсменов, чтобы сборы прошли для них максимально эффективно, и они успешно выступили на Олимпиаде. Что касается участия в Играх приморских спортсменов, то у нас имеются потенциальные кандидаты в российские олимпийские команды по видам спорта. Основные отборочные старты у всех еще впереди, поэтому называть кого-то еще рано. Однако я уверен, что приморские спортсмены сделают все возможное, чтобы принять участие в Олимпийских играх! На фото: Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов: «Жителям Приморья сегодня созданы все условия для занятий физкультурой и спортом». Фото автора Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

