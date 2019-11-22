Во Владивостоке за доски сели представители администрации и СМИ

«Университет часто проводит спортивные соревнования разных масштабов. Особенно приятно, что у нас проходят «умные» состязания — по шахматам, шашкам, и теперь к нам добавились игры Го. Недавно открывшаяся в вузе секция для мастер-классов успешно работает и привлекает большое внимание студентов», ― отметил первый проректор ДВФУ Андрей Шушин.