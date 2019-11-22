Во Владивостоке за доски сели представители администрации и СМИ

Во Владивостоке за доски сели представители администрации и СМИ

22 ноября 2019, 13:55
Спорт
До старта Чемпионата мира по игре Го во Владивостоке остается 189 дней

До старта Чемпионата мира по игре Го во Владивостоке остается 189 дней

В «Точке кипения» Дальневосточного Федерального университете, в зале «Тихоокеанский рубеж» собрались сотрудники администрации края и города, представители сми. Для них федерация по игре Го Приморского края провела мастер-класс, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Чемпионата мира по игре Го.

«Университет часто проводит спортивные соревнования разных масштабов. Особенно приятно, что у нас проходят «умные» состязания — по шахматам, шашкам, и теперь к нам добавились игры Го. Недавно открывшаяся в вузе секция для мастер-классов успешно работает и привлекает большое внимание студентов», ― отметил первый проректор ДВФУ Андрей Шушин.

Сегодня сборная России является лидером по игре Го в Европе, поэтому впервые за 40 лет соревнование пройдет не в азиатской стране. О важности проведения Чемпионата по игре Го в Приморском крае рассказал директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

За мастер-классом четко следили судьи. Они выбрали 4 номинации и победителей, которые получили памятные статуэтки. Каждый участник получил сертификат.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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