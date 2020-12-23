Чемпионат и первенство Приморского края по легкой атлетике выявил сильнейших спортсменов региона

В первый день спортсмены выступали в забегах на 60 м, 400 м, 1500 м и 2000 м, а также в дисциплине «прыжки в длину». Во второй день легкоатлеты состязались в беге на 200 м, 800 м, 3000 м, а также в беге на 60 метров с барьерами, прыжках в высоту и в толкании ядра. Разделение соревнований на два дня позволило избежать большого скопления людей в закрытом помещении в соответствии с рекомендациями Роспортебнадзора.