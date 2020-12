Чемпионат и первенство Приморского края по легкой атлетике выявил сильнейших спортсменов региона

В Приморском крае состоялось первое крупное спортивное мероприятие за последние 9 месяцев уходящего года.

Результаты упорных тренировок продемонстрировали более 250 спортсменов из Партизанска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Находки, Вольно-Надеждинска, Большого Камня, Артема, Ольги, Уссурийска и Владивостока. Организатором события выступила Федерация легкой атлетики Приморского края. В первый день спортсмены выступали в забегах на 60 м, 400 м, 1500 м и 2000 м, а также в дисциплине «прыжки в длину». Во второй день легкоатлеты состязались в беге на 200 м, 800 м, 3000 м, а также в беге на 60 метров с барьерами, прыжках в высоту и в толкании ядра. Разделение соревнований на два дня позволило избежать большого скопления людей в закрытом помещении в соответствии с рекомендациями Роспортебнадзора. Фото: Федерация легкой атлетики Приморского края В состязаниях участвовали юноши и девушки старшего возраста (16-17лет), юниоры (до 20 лет), молодежь (до 23 лет) и взрослые (без ограничений). «Результаты показали, что взрослым спортсменам нужно упорно тренироваться, чтобы достойно выступить на Чемпионате и первенстве ДФО по легкой атлетике, которые пройдут во Владивостоке с 29 января по 1 февраля 2021 года, - прокомментировал итоги соревнований старший тренер Федерации легкой атлетики Приморского края Юрий Пахомкин. – Порадовали результаты юных спортсменов – до 18 лет. У нас растет сильное поколение молодых легкоатлетов, они не раз показывали свое мастерство на всероссийских первенствах, и я уверен, что и в следующем году будут занимать призовые места». Фото: Федерация легкой атлетики Приморского края Так, первые места в дисциплинах «60 м с барьерами» (9,01 с) и «прыжки в длину» (5,43 м) взяла воспитанница СШ «Старт» Крутик Владлена (15 лет). Еще одна «звезда» школы - Головцова Диана (16 лет)– завоевала «золото» на дистанциях 200 м (27,05 с) и 400 м (1 мин). Отличился Арсений Кобцев, показав хороший результат в прыжках в длину (6 м 64 см), а также представительница СШ «Богатырь» Анастасия Макаренко (15 лет) в дисциплине «прыжки в высоту» (170 см). Полные результаты соревнований опубликованы на сайте Федерации лёгкой атлетики Приморского края primathletics.ru. «В этом году мы сделали первые шаги для возрождения легкой атлетики в Приморском крае. Обеспечили спортсменам возможность бесплатно тренироваться на стадионе и в манеже «Динамо», направляли сильнейших легкоатлетов на всероссийские соревнования, которые удалось сохранить в текущем сезоне. Следующий серьезный шаг – создание в 2021 году отделения легкой атлетики в Краевой спортивной школе олимпийского резерва. Наша цель - системная работа по «выращиванию» профессиональных легкоатлетов в регионе, - рассказал Президент Федерации легкой атлетики Приморского края Константин Богданенко. Фото: Федерация легкой атлетики Приморского края Чемпионат и первенство Приморского края по легкой атлетике состоялись 19 и 20 декабря на манеже СК «Динамо». По итогам краевых соревнований сформирована сборная, которая представит Приморье на II этапе V летней Спартакиады молодежи России среди юниоров и юниорок 13-15 мая в Хабаровске. Помимо этого, сильнейше юноши и девушки в возрасте до 18 лет получат «входной билет» на Первенство России, которое состоится в январе в г. Новочебоксарск.

