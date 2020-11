"Динамо" сыграет с "Лучом" основным составом

Встреча "Луч" - "Динамо" пройдет в среду во Владивостоке на стадионе "Динамо", начало в 19:00

Встреча "Луч" - "Динамо" пройдет в среду во Владивостоке на стадионе «Динамо», начало в 19:00 Московское «Динамо», находящейся внизу турнирной таблицы чемпионата России, сыграет с «Лучом» в матче 1/16 Кубка России основным составом. Из ключевых игроков бело-голубых во Владивосток не полетели Сергей Паршивлюк, Артур Юсупов, португалец Мигель Кардозу и камерунец Клинтон Н'Жи. В матче с "Лучом" тренерский штаб "Динамо" сможет рассчитывать на следующих игроков: вратари - Антон Шунин, Игорь Лещук; защитники - Григорий Морозов, Владимир Рыков, Тони Шунич, Роман Евгеньев, Иван Ордец, Константин Рауш, Заурбек Плиев, Игорь Калинин; полузащитники - Шарль Каборе, Роман Нойштедтер, Оскар Хильемарк, Жоаозиньо, Себастиан Шиманьский; нападающие - Вячеслав Грулев, Кирилл Панченко, Максимилиан Филипп, Рамиль Шейдаев, Сильвестр Игбун. На матч назначена бригада арбитров во главе с Антоном Анопой из Благовещенска. Помогать на линии ему будут Алексей Лунёв (Новосибирск) и Михаил Иванов (Кострома). Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ФК «Динамо»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter