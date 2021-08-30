Историческая встреча: знакомство фанатов и игроков ФК «Динамо-Владивосток»

Историческая встреча: знакомство фанатов и игроков ФК «Динамо-Владивосток»
Историческая встреча: знакомство фанатов и игроков ФК «Динамо-Владивосток»
Сегодня, 17:36СпортФото: Татьяна Полищук
Во Владивостоке состоялась личная встреча игроков обновленного футбольного клуба «Динамо-Владивосток» и их болельщиков. Знакомство с командой и тренерским составом превратилось в настоящий праздник и собрало вокруг себя множество неравнодушных к приморскому футболу.

В солнечный воскресный день на входе в один из городских торговых центров было не протолкнуться. Фанаты приморского футбола, от мала до велика, пришли к 14:00, чтобы познакомиться с молодым профессиональным футбольным коллективом «Динамо-Владивосток», выступающим во втором дивизионе ФНЛ.

Команда закончила свое выездное турне и вернулась по «адресу прописки» во Владивосток. На радость фанатам, перед стартом серии домашних матчей, в большом торговом центре был организован медиа-день, чтобы болельщики и члены команды смогли получше узнать друг-друга и пообщаться на открытой встрече.

Праздник возвращения большого футбола во Владивосток начался с представления каждого игрока команды и тренерского состава. Парни выстроились на фоне тематического пресс-волла для исторического кадра. Чуть позже, самым активным фанатам удалось попозировать на фото вместе со всем футбольным коллективом.

Прямо на месте, у команды прошел фотосет, что не характерно для привычных футбольных коллективов. Обычно фотосъемка проходит в стенах специализированных помещений. Каждый пришедший мог понаблюдать за работой фотографа за камерой и работой футболиста на камеру.

Также, все желающие смогли поучаствовать в небольшой викторине на знание истории футбола и самого клуба. За правильные ответы знатоков награждали либо спортивными носками, либо бейсболкой с фирменной символикой клуба.

Молодые болельщики оказались весьма эрудированы и торговый центр они покидали «во всеоружии», надежно защищенные от солнечного удара кепками с символикой любимого клуба. А также с плакатами, подписанными футболистами. Самые удачливые, на прошедшей автограф-сессии смогли собрать подписи всех игроков.

На встрече болельщики беспрепятственно подходили к футболистам не только за автографами, но и просто, чтобы познакомиться, завести непринужденную беседу и пожать руку восходящим звездам приморского футбола.

Кстати, в составе «Динамо-Владивосток» десять приморских футболистов, из которых шесть регулярно выходят в стартовом составе.

Ближайший матч «Динамо-Владивосток» состоится уже 2 сентября с саратовским «Соколом». Капитан команды Максим Насадюк от лица коллектива пригласил всех присутствующих обязательно посетить матч.

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Приморье
ВладивостокПриморьефутболДинамо
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