Размер имеет значение или Как банки мерялись вкладами

Редакция «Золотого Рога» продолжает переводить заманчивые предложения ведущих российских банков на понятный простому человеку язык. В этот раз мы изучили условия такого финансового продукта, как вклад.

Для чистоты эксперименты при расчёте возможного профита за основу взяты одинаковые условия: 300 тысяч руб. по сумме вклада и год – по сроку. СберБанк. Самый «жирный» банковский продукт «Сбербанка» - «СберВклад Прайм». Доходность – до 8% годовых, сумма вклада – от 100 000 руб. Как сообщают на сайте банка, его можно пополнять и снимать проценты. Дальше указаны условия, при которых можно получить заветные 8%, а следом есть калькулятор доходности по вкладу. «СберВклад Прайм» даёт 8% годовых или 23 997 руб. с 300 000 руб. Но есть ряд нюансов. Во-первых, у вас должна быть годовая подписка СберПрайм+, без неё 8% моментально превращаются в 7%, а «СберВклад Прайм» - в обычный «СберВклад». Про платную подписку мы уже писали по итогам анализа условий кредитования – она стоит 3 990 руб. в год. В сухом остатке мы получим 20 000 руб. – фактически менее 7% годовых. Фото: скриншот с сайта СберБанк Но и это ещё не всё. Информация о том, что «можно пополнять и снимать проценты» оказалась не более чем рекламой, заманивающей клиента в сети банка. Снимать проценты действительно можно, но, если отключить капитализацию по вкладу, сразу потеряешь ещё 840 руб. или 0,3%. Но самая неприятная новость – вам нельзя перекладывать и снимать деньги с других ваших вкладов в Сбере, иначе заветные 8% не видать. Открывая данный вклад, вы автоматически «заморозите» другие ваши подобные продукты – этакая «процентная кабала». ВТБ. Калькулятор доходности вкладов в ВТБ более удобный, чем в Сбере – он не только показывает процентовку и доходность под выбранные пользователем условия, но и показывает различные вклады, под них подходящие, ранжируя их по степени «выгодности». Под базовые условия нашего финансового эксперимента подошли два вклада: «История успеха» и «Выгодное начало». Первый предлагает ставку 7,5%, которая в нашем случае была разогнана выставленными условиями срок/размер. В итоге мы получим 33 780,82 руб. Ставка по второму составляет 8%, но доход почему-то 24 328,77 руб. – это выше «сберовского» вклада до вычета 4 тысяч руб. платной подписки. Фото: скриншот с сайта банка ВТБ «Открытие». Принцип работы калькулятора доходности очень похож на ВТБ, вернее, полностью ему идентичен: укажите условия, и он покажет вам подходящие вклады. Вклад «Надёжный партнёр» предлагает увеличенную ставку для зарплатных клиентов и пенсионеров. Она составит 7,4% годовых с доходом в размере 22 200 руб. Но так как не все подходят под данную категорию, то логично будет рассмотреть идущий следом вклад «Надёжный». Его сопровождает приписка «Наша лучшая ставка», которая составляет 7,2% или 21 600 руб. Фото: скриншот с сайта банка «Открытие» Альфа-Банк. Сайт «Альфы» не слишком балует обилием различных вкладов. С другой стороны – не запутаешься. Главное стратегическое предложение – «Альфа-Вклад». 1 год и 300 000 руб. дадут нам процентную ставку в размере 7,76% или 23 280 руб.. Самое привлекательное в «альфовском» вкладе – добавление опций «пополнение» и «частичное снятие» в отличие от других банков не рушит ставку по вкладу как карточный домик – она составит 7,23% или 21 690 руб.. Фото: скриншот с сайта Альфа-Банк Тинькофф. Если банк «Открытие» практически дублирует ВТБ, то Тинькофф даёт условия по аналогии с Альфа-Банком – различных вариаций на тему вкладов вы здесь не найдёте, всё заменил собой «Выгодный вклад онлайн». Предлагают «открыть вклад с пополнением и частичным изъятием» и ставкой до 7,88% годовых. Однако если по набору продуктов Тинькофф выступает «сателлитом» Альфы, то по всему остальному «дублирует» Сбербанк. Вы действительно можете пополнять вклад. Но, если начнёте делать это ранее, чем истекут «пилотные» 30 дней, то вместо 7,76% сразу получите 6%. А если убрать флажок с графы «Оставлять проценты», то потеряете ещё 0,15% или 800 руб. В итоге нам обещают 23 290 руб., но при этом необходимо иметь платную подписку Tinkoff Pro, а стоит такая 200 руб. в месяц или 2 400 руб. в год. Без неё сразу потеряете 1,5% или 4 790 руб. Таким образом, учитывая плату за подписку, «на руки» мы получим 21 290 руб., что является крайне низким показателем. Фото: скриншот с сайта банка «Тинькофф» В сухом остатке. Как и в предыдущем материале, посвящённом кредитным продуктам, первое место заслуженно занимает ВТБ, второе – Альфа-Банк. Банк «Открытие», который делил с ВТБ первое место по «выгодности» кредитных продуктов, «переехал» на третью строчку, и при этом был очень близок к четвертому месту. Тинькофф даёт неплохие проценты, но его «сгубила» платная подписка и «мутноватые» условия. Лидером нашего антирейтинга, как и в прошлый раз, совершенно заслуженно становится СберБанк: дорогие платные подписки, «сомнительные» и вводящие в заблуждение рекламные слоганы, самое маленькое количество денег, выдаваемое на руки и «заморозка» всех ваших вкладов – настоящая «процентная кабала». Ничего подобного в других банках мы не обнаружили

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