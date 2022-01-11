В кратком обзоре «Золотого Рога» — лишь несколько примеров того, как неравнодушные люди сделали жизнь вокруг себя лучше и подали пример другим.
Краеведческий слёт на Аскольде
Летом и в сентябре на острове Аскольд в Уссурийском заливе в течение нескольких недель проходили смены краеведческого слёта «Аскольд и Дир», организованного для школьников и молодёжи со всего Дальнего Востока Межрегиональным фондом поддержки молодёжных инициатив «Татьянин день Приморья». Проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов, стал беспрецедентным по масштабу и наполненности: более 400 юных участников, более 110 взрослых, включая приезжавших на короткое время спикеров. Организаторы смен заручились партнёрством с учёными ДВО РАН — и в итоге подростки получили возможность почувствовать себя участниками настоящих научных экспедиций: вместе с докторами и кандидатами наук ребята изучали уникальную флору и климат приморского острова, редких насекомых, минералы, экологическую ситуацию побережья и многое другое. Целью проекта стало создание просветительской площадки для дополнительного образования, повышения мотивации изучения истории и других наук на приморском материале, воспитание патриотизма у подростков.
По окончании всех пяти смен организаторы ещё долго получали восторженные отклики — дети и их родители благодарили за интересные лекции по физике, истории, краеведению, вкусные ужины, вечерние песни у костра и создание необычайной творческой атмосферы:
«Прекрасная смена! Организаторы, учёные, дети и вожатые! До сих пор ветер в волосах, шум накатывающих на берег волн, вкус моря и крутые островные локации! Спасибо всем!» — такой отзыв оставила студентка Татьяна Иванова.
«Ваш уникальный проект собрал в одном месте учёных, школьников, активную молодёжь Дальнего Востока, желающих сделать регион поистине уникальным местом на планете. Подобный способ организации детей, попытка оторвать от городских соблазнов, вовлечение в реальные, простые и понятные научные задачи позволили получить им уникальные навыки и развеять сомнения о неполноценности отечественной науки и её присутствия на Дальнем Востоке. Молодые учёные при работе со старшеклассниками отметили их жадное желание учиться чему-то новому, истинное удивление простым научным фактам. Дети изъявляли желание оставаться на следующие смены и, конечно, хотели вернуться через год», — написал в благодарственном письме организаторам проекта председатель Совета молодых учёных ДВО РАН Андрей Сущенко.
Руководитель проекта Олеся Некрасова добавила, что организация «Татьянин день Приморья» имеет богатый опыт проведения молодёжных мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа. Самый узнаваемый проект фонда — форум инициативной молодёжи «Андреевский городок» с 15-летней историей.
Каяк для детей-сирот в Находке
Ещё один уникальный социальный проект «В бурю лишь крепче руки» в этом году реализовал в Приморье спортивно-туристический клуб «Каяк Находка» — и тоже на средства президентского гранта. Идея научить подростков из детского дома уверенно сидеть в каяках пришла к основателям клуба Светлане и Валерию Шаньгиным. Обучение начали ранней весной с теоретической подготовки — инструкторы приходили к ребятам, рассказывали о спортивном туризме и его разнообразных аспектах, в спортзале показывали технику вязания морских узлов и альпинизма. Одновременно вели отбор желающих сесть в каяк — таких набралось 35 человек. С наступлением тепла приступили к водным тренировкам.
Как рассказала директор клуба Светлана Шаньгина, организаторы проекта не ставили перед собой задачу сформировать команду, которая будет побеждать на соревнованиях. Целью было совсем другое: привить подросткам, оставшимся без попечения родителей, культуру взаимопомощи, командного взаимодействия, умения справляться с трудностями — всё это в концентрированном виде даёт спортивный туризм. По словам Светланы, подростки сразу же загорелись новым увлечением и стали просить устраивать больше тренировок и мероприятий, едва начав выходить на воду. Тренеры охотно шли навстречу пожеланиям ребят, организуя азартные игры в кануполо (командную игру с мячом на каяках) на искусственном водоёме у озера Солёного. В конце сентября команда из детского дома приняла участие в гребном слаломе на реке Партизанской.
— Грантовый проект завершился, но мы не прекратили работу с нашими подопечными из детского дома. В октябре сделали новый набор, будем готовиться к весеннему сплаву по Тигровой. Недавно у клуба появилось помещение — его нам выделила на безвозмездной основе администрация Находки, и мы своими силами делаем там ремонт — чтобы у нас была возможность собираться вместе с ребятами, смотреть видео о летних соревнованиях, пить чай и задумывать новые водные походы, — рассказала Светлана Шаньгина.
В организации мероприятий для детей участвует команда профессионалов и членов клуба: это профессиональные спасатели Валерий Шаньгин и Сергей Бородулин, инструкторы Евгений Фёдоров, Александр Семенко, Дмитрий Ткаченко, Юлия Дектерёва. Взрослые следят, чтобы подростки выходили на воду только в спасжилетах. На соревнованиях всегда присутствует врач Лариса Лукьянова, а также волонтёры из числа взрослых участников клуба.
Семейный форум «Владмамы»
Также в этом году впервые был организован форум для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна и ментальными особенностями. Благотворительный фонд «Владмама» и раньше работал с такими семьями, помогая с поиском психологов, логопедов, просто давая возможность общения людям, ежедневно решающим схожие проблемы воспитания и образования особых детей. Уникальность нынешнего мероприятия была в том, что родители смогли встретиться со специалистами из сфер педагогики, психологии, социальной защиты, банков в неофициальной обстановке, задать им вопросы и тут же на месте получить квалифицированные советы или договориться о дальнейших консультациях.
У «Владмамы» существует ежегодный план общих выездных мероприятий для семей с особыми детьми. Начиная с 2020 года, планы пришлось корректировать с учётом ограничений, связанных с пандемией коронавируса. И всё же фонд мобилизовал усилия — и результатом стал форум «Солнечное детство», прошедший в начале сентября на базе «Юнга». В нём приняли участие 36 семей со всего Приморского края.
«Честно говоря, слов не хватает, чтобы выразить признательность и благодарность Фонду и всем людям, которые помогали привести в движение и работать, как часы, эту непростую идею — все три дня обучать, развлекать, помогать, учить общаться родителей и детей. Всех родителей прошу не оставлять начатое», — такой отзыв о мероприятии оставила Галина Альховская, и эта благодарность стала далеко не единственной.
Профориентация подростков в Артёме
Автономная некоммерческая организация по реализации социальных проектов «Вершина» была создана в Артёме всего год назад — и сразу заявила о себе ярким проектом, получившим президентский грант. Этот проект назывался «Каждый сможет» и давал возможность подросткам из малообеспеченных семей получить дополнительное предпрофессиональное образование, а руководителю «Вершины» Татьяне Башуровой — сформировать из ребят сплочённую команду волонтёров для будущих добрых дел.
Проект «Каждый сможет» длился около пяти месяцев, с февраля по июнь: на базе волонтёрского коворкинга при поддержке мэрии Артёма проводили занятия по компьютерному дизайну. Их вела профессиональный дизайнер Кристина Вдовина.
— Мы научились делать собственные картинки, обрабатывать фотографии в графической программе, делать логотипы, правильно готовить их к печати. Это очень интересно, а, самое главное, очень может пригодиться в жизни. Я, например, летом уже смогла немного подработать, помогая печатать партию футболок, — рассказала участница проекта, 15-летняя Виктория Григорьева.
Другой участник Алексей Магда добавил:
— Пока шёл проект, мы сдружились, были волонтёрами на мероприятиях, сами провели летом акцию в парке ко Дню молодёжи, учили детей печатать на кружках. Ещё мы сделали несколько заказов для детского дома, летнего лагеря, благотворительного фонда. Поначалу я не слишком справлялся, но сейчас вошёл во вкус. Это очень здорово, что мы смогли поучаствовать в проекте, спасибо нашим руководителям.
После окончания проекта оборудование, закупленное на средства Фонда Президентских грантов, осталось в распоряжении АНО «Вершина». По словам Татьяны Башуровой, организация вынашивает ещё несколько социальных проектов, направленных на подростков Артёма: речь идёт о создании волонтёрских медийных центров и о развитии школьного волонтёрства как такового.