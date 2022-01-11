Летом и в сентябре на острове Аскольд в Уссурийском заливе в течение нескольких недель проходили смены краеведческого слёта «Аскольд и Дир», организованного для школьников и молодёжи со всего Дальнего Востока Межрегиональным фондом поддержки молодёжных инициатив «Татьянин день Приморья». Проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов, стал беспрецедентным по масштабу и наполненности: более 400 юных участников, более 110 взрослых, включая приезжавших на короткое время спикеров. Организаторы смен заручились партнёрством с учёными ДВО РАН — и в итоге подростки получили возможность почувствовать себя участниками настоящих научных экспедиций: вместе с докторами и кандидатами наук ребята изучали уникальную флору и климат приморского острова, редких насекомых, минералы, экологическую ситуацию побережья и многое другое. Целью проекта стало создание просветительской площадки для дополнительного образования, повышения мотивации изучения истории и других наук на приморском материале, воспитание патриотизма у подростков.