Дальний Восток: Стена, в которую упирается тысяча пагод, или Полтора Евросоюза

Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Правительства Российской Федерации.
В качестве основного вопроса рассматривался доклад Алексея Чекункова по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики.
Как сообщил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, ряд мер, которые действуют сегодня в регионе, реализуются впервые.
«Если представить нашу страну как дом, то Арктика — это купол над домом, а Дальний Восток — несущая стена, стена, в которую извне упирается тысяча пагод, — так поэтично начал свой доклад президенту министр и продолжил: — На Дальнем Востоке в соответствии с Вашими решениями реализуется комплекс мер для повышения качества жизни и ускорения развития экономики. Такие проекты, как „Сила Сибири“, космодром Восточный, судостроительный комплекс „Звезда“ будут служить многим поколениям. Ряд программ реализуется впервые: вначале — на Дальнем Востоке и затем приходят в другие регионы России. Это бесплатная выдача земли, льготная ипотека, территории опережающего развития. В этом есть логика, так как Дальний Восток концентрирует в себе все главные особенности России — территорию, высокую плотность населения, суровый климат и волевых предприимчивых людей».
Чекунков отметил, что реализованные меры по опережающему развитию Дальнего Востока дали наиболее быстрый эффект в экономике. «С 2015 года в территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток стартовали 2700 новых предприятий, которые уже фактически вложили в регион почти 1,5 триллиона рублей. Более 70 процентов — это инвестиции в несырьевые предприятия, которые дают диверсификацию экономики, развитие технологий, повышают компетенции работников. За этот период рост промышленного производства на Дальнем Востоке был в два раза выше среднероссийского — 24 процента в ДФО против 12 процентов в среднем по стране», — подчеркнул министр.
Особенно важным Алексей Чекунков считает, что впервые за многие годы зафиксирован положительный приток молодых специалистов в возрастной категории от 20 до 24 лет. «Дальний Восток вспомнил репутацию места комсомольской мечты и снова прирастает энергией молодых», — заметил он.
Как следует из доклада, в целом в регионе улучшился инвестиционный климат: 10 из 11-ти субъектов ДФО показали рост в рейтинге АСИ. Четыре региона в 2020 году попали в топ-30 рейтинга. Еще три года назад там от региона не было ни одного.
В своем докладе министр затронул налоговую и экономическую политику со стороны правительства в отношении региона.
Так, он отметил, что режимы ТОР и Свободный порт Владивосток подвергались критике за то, что в них низкие налоги. «Действительно, задача стояла как раз сделать наилучшие режимы в России. Несмотря на то что ТОР и СПВ функционируют недавно, государство уже окупило расходы на их создание: налоговые и таможенные поступления от резидентов составили 94 миллиарда рублей, а расходы консолидированного бюджета на инфраструктуру, плюс налоговые и таможенные льготы резидентам — 75 миллиардов», — доложил глава профильного министерства.
Особое внимание Чекунков уделил низкому качеству жизни людей на Дальнем Востоке. Он продолжил свой доклад, по традиции используя не только красочные метафоры, но и исторические отсылки: «Все наши конкуренты по Азиатско-Тихоокеанскому региону достигали высоких темпов экономического роста, только создавая максимально благоприятные условия для бизнеса в рамках подобных преференциальных режимов. Ли Куан Ю в Сингапуре и Дэн Сяопин в Китае следовали принципу, что нация не может дотянуться до процветания, встав на высокие налоги. У процветающих стран Азии конвертировать экономический рост в высокий уровень жизни заняло десятилетия.
Мы осознаем, что ускорение экономики на Дальнем Востоке в последние несколько лет само по себе не позволяет быстро решить самые острые, наиболее волнующие людей проблемы: качество больниц и школ, доступность жилья, комфорт городской среды.
В соответствии с Вашим указом качество жизни населения на Дальнем Востоке должно расти быстрее, чем в среднем по России. Это справедливо по отношению к дальневосточникам, которые по многим показателям изначально находились в худших условиях».
Министр Чекунков посчитал себя обязанным назвать еще одну «хроническую проблему», которая сдерживает развитие Дальнего Востока. Это низкая бюджетная обеспеченность регионов. «Десять из 11 субъектов ДФО имеют уровень бюджетной обеспеченности ниже среднероссийской даже после дотаций Минфина. Это объективная реальность, что собственные доходы Дальнего Востока из-за низкой плотности экономики пока не соответствуют объему расходов на исполнение всех бюджетных обязательств на территории размером в полтора Евросоюза», — констатировал застарелую проблему ДФО глава министерства.
По его словам, искать пути решения корневой проблемы региона правительство будет на ближайшем совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Однако тут же заметил, что выровнять сохраняющиеся деформации только деньгами нельзя, поскольку прямые субсидии имеют ограниченный эффект. «Они кратковременно поднимают настроение получателям, но не оказывают долгосрочного влияния на качество жизни», — остроумно подметил Алексей Чекунков.