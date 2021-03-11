Дальний Восток: Стена, в которую упирается тысяча пагод, или Полтора Евросоюза

Край волевых и предприимчивых

«Если представить нашу страну как дом, то Арктика — это купол над домом, а Дальний Восток — несущая стена, стена, в которую извне упирается тысяча пагод, — так поэтично начал свой доклад президенту министр и продолжил: — На Дальнем Востоке в соответствии с Вашими решениями реализуется комплекс мер для повышения качества жизни и ускорения развития экономики. Такие проекты, как „Сила Сибири“, космодром Восточный, судостроительный комплекс „Звезда“ будут служить многим поколениям. Ряд программ реализуется впервые: вначале — на Дальнем Востоке и затем приходят в другие регионы России. Это бесплатная выдача земли, льготная ипотека, территории опережающего развития. В этом есть логика, так как Дальний Восток концентрирует в себе все главные особенности России — территорию, высокую плотность населения, суровый климат и волевых предприимчивых людей».