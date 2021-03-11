Министры отчитались перед Президентом о ситуации в Приморье

В качестве основного вопроса рассматривался доклад Алексея Олеговича Чекункова по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики.
Кроме того, профильные министры отчитались об итогах текущее работы. Так, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин рассказал, в целом о ситуации в Росии с энергетикой и как прошло восстановление Приморского края после нескольких разрушительных циклонов.
«В России за текущий отопительный сезон зафиксировано более 7300 аварий, более половины из которых произошли в системах водоснабжения. Это характеризует, конечно, сегодня повышенный износ таких сетей».
Напомним, что прошедший в конце прошлого года ледяной циклон выявил много слабых мест и в энергоснабжении Приморья. Один из примеров — район Чуркина во Владивостоке несколько дней был обесточен, и даже после восстановления энергоснабжения опять случились неполадки. Теперь все слабые места постепенно ликвидируются. Это подтвердил и министр.
«В ноябре я уже докладывал Вам, Владимир Владимирович, о ситуации в Приморском крае. На особом контроле остается ситуация и сегодня. Погода этого года, к сожалению, там тоже не радует. С 28 по 29 января 2021 года на территорию Приморского края снова обрушился циклон. В 44 населённых пунктах, где 47 тысяч населения проживает, было нарушено энергоснабжение. Из-за отключения были остановлены 26 котельных и одна насосная станция. Но в целом с учётом того опыта, который уже был наработан в ноябре, последствия были ликвидированы в максимально короткие сроки, и на объектах инфраструктуры ЖКХ, оставшихся без электроснабжения, буквально в течение двух часов были развёрнуты резервные источники питания. Уже 29 января теплоснабжение и водоснабжение были восстановлены», — отчитался Ирек Файзуллин.
Президент заметил на это, что износ сетей -это «такая уже долгоиграющая проблема», поэтому здесь нужны системные решения. «Не какие-то, а совершенно конкретные, связанные со своевременными ремонтами и заменой. Но всё-таки, несмотря на то что действительно аномальные холода, не с этим, наверное, связано: количество аварий несколько увеличилось, но и среднее время восстановления в случаях масштабных отключений тоже увеличилось, не намного, но всё-таки увеличилось», — отметил Владимир Путин.
Как отметил министр энергетики, его министерство держит на особом контроле надёжность электроснабжения в Приморье. «В Минэнерго находится на особом контроле надёжность электроснабжения в таких регионах, как Республика Дагестан, Тверская область, Псковская область, Приморский край. В энергосистемах этих субъектов Российской Федерации, а также Архангельской, Новгородской, Мурманской областей, Республики Ингушетия, Чеченской Республики устойчивость электросетевых объектов к таким климатическим воздействиям требует, конечно, усиления. По большинству этих регионов разработаны и находятся в разной степени реализации программы реконструкции, модернизации и повышения надёжности электроснабжения потребителей», — сообщил Николай Шульгинов.
Об этом говорит и февральский визит в Приморский край главы «Русгидро», который лично ознакомился с предприятиями отрасли. Компания готова вложить в модернизацию и реконструкцию энергосетей в крае порядка 12 млрд рублей в ближайшие годы. По поручению губернатора Олега Кожемяко правительство региона окажет «Русгидро» всю необходимую помощь для решения общих задач. Тогда же было объявлено о начале проекта по повышению устойчивого энергоснабжения региона.
Как следует из доклада главы Минэнерго, Приморье ждет, а не только по модернизация сетей, но и некоторые изменения в структуре территориальных сетевых компаний.
«В соответствии с Вашим поручением от 9 декабря прошлого года мы докладывали о подготовке к зиме и об аварии в Приморском крае. Это поручение касалось консолидации сетевых активов на базе крупнейшей электросетевой организации соответствующего субъекта Российской Федерации для обеспечения надёжности и качества электроснабжения. Мы совместно с регионами и крупнейшими сетевыми компаниями провели работу по уточнению критериев деятельности территориальных сетевых организаций. Окончательные предложения, как и требуется в поручении, мы представим к 30 марта этого года», — заявил министр энергетики.
Президент еще раз подчеркнул актуальность проблемы и акцентировал на них внимание правительства: «Мы с вами хорошо знаем, в основном все такие заметные аварии связаны с изношенностью сетей. А это, как правило — не „как правило“, это ответственность регионов, муниципалитетов, не Правительства вроде бы как напрямую, которое занимается „большой“ энергетикой. Но всё-таки с учётом застарелости этой проблемы Правительство должно больше внимания уделить этому вопросу. Здесь и методические рекомендации лишними не будут, и при финансировании со стороны федерации отдельных проектов нужно всё-таки уделять этому больше внимания».