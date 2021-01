Бюджет, ГЧП и капремонт: какие поправки в приморское законодательство приняты в конце 2020 года

Последние два месяца работа депутатского корпуса была крайне насыщенной: многое пришлось дополнить, разработать с нуля, утвердить изменения. Многие корректировки необходимо было принять максимально быстро, чтобы обеспечить исполнителям оперативность для дальнейших действий. Рассказываем о ключевых изменениях.

Капремонт по-новому Депутаты Законодательного собрания края одобрили поправки к закону «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». Реформа не глобальная, но затрагивающая системный вопрос: наделение правительства правом устанавливать размер финансовой устойчивости деятельности регоператора. Инициативу в Законодательное собрание внес глава региона. Документ предлагается дополнить положением, в соответствии с которым полномочия по утверждению методики расчета этого показателя возлагаются на правительство края. Этот критерий — один из важнейших инструментов обеспечения надежности накоплений на его счетах и исполнения им обязательств перед собственниками помещений по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах. — В соответствии с федеральным и краевым законодательством финансовая устойчивость организации определяется исходя из объема средств, которые она вправе израсходовать на реализацию региональной программы капитального ремонта в текущем году, и предполагает наличие на счетах, где формируются фонды капремонта, неснижаемого остатка денежных средств, — комментирует депутат Игорь Шауфлер. Показатель будет ежегодно определяться Фондом капремонта многоквартирных домов Приморского края на основе принципов, установленных в статье 29 краевого закона о системе капитально ремонта, и утверждаться генеральным директором организации в течение первых десяти рабочих дней наступившего года. Три буквы для бизнеса Первое в Приморье государственно-частное партнерство запускается во Владивостоке — на октябрьской сессии Законодательного собрания края депутаты одобрили передачу под инвестиционные цели здания в Краснознаменном переулке. На деньги бизнесменов здесь будет открыта гостиница, однако само здание останется в краевой собственности. Как отметил депутат Законодательного собрания Игорь Шауфлер, крайне важно, что в крае предприниматели начинают воспринимать ГЧП как перспективную форму сотрудничества. Частный инвестор получит в концессию здание в центре Владивостока. Планируется, что в нем уже в ближайшие годы будет открыта новая трехзвездочная гостиница. — Туриндустрия долгие годы была флагманом развития края. И очень важно, сейчас, пока у нас есть время, создать задел для ее восстановления. В рамках концессионного соглашения планируется, что инвестор проведет реконструкцию помещений и будет использовать их для открытия гостиницы категории не ниже, чем «три звезды». Срок действия соглашения составит 30 лет, при этом объект должен быть введен в эксплуатацию не позже пяти лет с момента подписания договора. Само здание остается в краевой собственности, что крайне важно для нас, — говорит депутат Игорь Шауфлер. Речь идет о четырехэтажном здании по адресу: Владивосток, Краснознаменный переулок, 10. Оно находится в собственности Приморского края и является памятником истории и культуры регионального значения. Площадь объекта — 1 460 квадратных метров, балансовая стоимость — 148,7 миллионов рублей. После того, как объект будет сдан в эксплуатацию, инвестор должен будет вносить концессионную плату. В первый год она составит не менее 400 тысяч рублей в месяц, во второй год — не менее 500 тысяч рублей в месяц, в третий и последующие годы — не менее 900 тысяч рублей в месяц. Точный размер этой выплаты будет установлен по результатам открытого конкурса, в ходе которого также определится инвестор, получивший право подписать концессионное соглашение. Важные поправки Бюджет края на 2020 год правился 10 раз. Часть корректировок вносилась в связи с выпадением части планировавшихся ранее доходов из-за пандемии COVID-19 и новых федеральных субсидий. Изменения прокомментировал депутат ЗСПК Игорь Шауфлер. — Главные изменения в бюджете региона связаны с тем, что край получил дополнительную финансовую помощь из федерального центра. Общая сумма доходов увеличивается на 568 миллионов рублей, при этом уменьшение на полтора миллиарда суммы собственных доходов край «не заметит» — потери замещены федеральными деньгами. Бюджет остаётся сбалансированным, но это потребовало перераспределения средств практически по всем госпрограммам Приморского края, — объяснил Игорь Шауфлер. Парламентарий рассказал детально, как изменились объёмы текущих и планируемых расходов по некоторым национальным проектам. Так, на здравоохранение общая сумма дотаций увеличилась на 2,5 миллиона рублей, а по нацпроекту «Жилье и городская среда» расходы выросли на 17 миллионов рублей. Министерство труда и социальной политики Приморского края получит 2 миллиарда 27 миллионов рублей на социальные выплаты. Министерство здравоохранения региона сможет расходовать 1 миллиард 43 миллиона рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией и не только. При этом противостояние коронавирусу в Приморье уже потребовало 13,5 миллиардов рублей, из которых порядка 10 милиардов поступили из федерального бюджета. Не забыли в уходящем году депутаты и про другие горячие проблемы — например, долгострои и обманутых дольщиков. Министерству строительства Приморского края направлен 1 миллиард 214 миллионов рублей. По словам Игоря Шауфлера, теперь средств на достройку проблемных домов достаточно. Также федеральные средства в размере 31,5 миллиона рублей выделены Министерству сельского хозяйства Приморья на частичное возмещение затрат по уплате кредитных процентов агропромышленников. На 37 миллионов рублей увеличиваются расходы на создание и развитие системы газоснабжения в регионе. Одновременно сокращены субсидии ресурсоснабжающим организациям на приобретение твёрдого топлива с учётом фактических расходов. Решено перенести на будущий год субсидии Министерству транспорта и дорожного хозяйства в размере 2,7 миллиардов рублей, деньги пойдут на строительство автодороги в Находку. Также переносится на следующий год строительство детских садов на Патрокле — на это заложено 844 миллиона рублей. Право распоряжаться В конце ноября на очередной сессии Законодательного Собрания Приморского края депутаты приняли поправку в краевой закон «О жилищном фонде». Значение этой поправки прокомментировал парламентарий Игорь Шауфлер. — Речь идёт в первую очередь о передаче права управления краевой коммерческой недвижимостью государственному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление правительства Приморского края». Ранее право использования и распределения помещений, находящихся в краевой собственности, было закреплено непосредственно за министерством имущественных и земельных отношений. Однако функция оперативного управления — не министерская, и передача её специальному учреждению благотворно повлияет на решение насущных вопросов содержания краевого имущества, в том числе его ремонта, обслуживания и сдачи в аренду. В итоге коммерческий жилой фонд будет более сохранным и принесёт большую пользу, — уверен депутат. После изменения закона, ГБУ «ХОЗУ» будут переданы полномочия наймодателя, а также учета граждан, обратившихся за получением жилья из состава жилищного фонда Приморского края коммерческого использования, и заключения договоров найма. При этом окончательное решение о предоставлении жилого помещения, отказе в заключении договора найма, либо его продлении будет принимать профильное министерство. Чтобы получить краевую собственность в качестве арендного жилья, понадобится рекомендация комиссии по содействию в улучшении жилищных условий граждан. Состав этой комиссии и положение о ее работе будет утверждать правительство Приморского края. Кроме того, поправки в закон расширяют возможности для пополнения краевого жилищного фонда коммерческого использования. Краевое правительство сможет не только строить новое жильё, но и приобретать его на вторичном рынке.

