Еще в начале 90х кредиты россиянам казались каким-то неведомым зверем: никто не понимал, зачем их брать, если раньше спокойно жили на свои? В крайнем случае, перехватывали у друзей до зарплаты. Но постепенно, долговые обязательства перед банками прочно вошли в повседневную жизнь.

Ведь теперь мало кто может позволить себе совершить крупную покупку без банковской помощи. А, значит, надо обязательно внимательно изучить вопрос и выбрать для себя максимально выгодное предложение. Наш экономист Александр Киктенко проводит очередной урок в «Школе экономической грамотности». Все живут взаймы Итак кредиты. Именно за счёт них живёт вся банковская система. Ещё на заре своего существования, первый человек, одолживший что-то своему соплеменнику, и получив за это плату, стал прародителем современных банков. Ведь даже в определении банк значится как «Кредитно-денежная организация». На протяжении всей своей истории человечество не очень положительно относилось к тем, кто даёт «взаймы под проценты», однако всегда пользовалось их услугами. Причём заёмщиками становились все, и простые люди, и наделенные властью. Всегда, кто-то кому-то что-то должен. Со становлением современной банковской системы кредитная политика государства в целом, да и любого мало-мальски значимого предприятия стала одним из основных показателей устойчивости. Экономическая наука перестала воспринимать заёмные средства как что-то отягощающее, и, согласно современным тенденциям, ни одно современное предприятие не может обойтись без заёмных средств. Будь то фермер или крупный металлургический завод, все они работают на кредитные средства. Дошло до того, что сами банки довольно часто используют заёмные средства для того чтобы вести свою деятельность. Ведь что такое ставка рефинансирования? Это годовой процент, под который Центральный банк России выдаёт займы коммерческим банкам, а они в свою очередь выдают эти деньги в виде кредитов для своих клиентов (естественно под более высокий процент). Бюджеты практически всех уровней — от муниципальных до государственных — тоже частенько занимают деньги в банках. Кредиты берут даже целые страны, формируя при этом свой внешний долг. Как вы уже поняли, кредитами и займами в современном мире пронизано всё. В России теперь сложно встретить человека, который никогда не пользовался тем или иным кредитным продуктом. И это нормально: ведь именно кредиты дают нам возможность приобрести те услуги или товары, которые без займа мы не можем себе позволить. Но вместе с тем именно благодаря кредитам многие оказываются в долговой яме и вынуждены объявлять себя банкротами со всеми вытекающими из этого последствиями. И это происходит в первую очередь из-за несоблюдения элементарных правил кредитования, и безответственного отношения к своим личным финансам. Для того, чтобы такого не произошло именно с вами, давайте постараемся поподробнее узнать о том, что же это за зверь такой — кредит. Вижу цель — не вижу препятствий Во-первых, нужно знать, что кредитов в современном мире множество, но все они разделяются на два вида — целевые и не целевые. Целевые — кредиты, выданные на определённые нужды (цели). Как правило, ставки по таким кредитам ниже, чем по не целевым, но и занятые у банка деньги вы сможете потратить только на то, на что был выдан данный кредит. К таким кредитам относятся, например, товары в кредит, автокредиты, ипотека, или рефинансирование. Как мы видим, все они предполагают покупку определённых товаров. К тому же, все кредиты, кроме товарных, обеспечиваются залогом. В ипотеке таким залогом является приобретённая недвижимость, в автокредите — машина. При рефинансировании вы становитесь заёмщиком того банка, в котором рефинансировали свои старые кредиты. То есть до тех пор, пока вы не выплатите всю ссуду и проценты, в случае нарушения условий кредитного договора, банк вправе продать ваше залоговое имущество, по сути являясь его совладельцем. Отсюда вытекают и обременения по таким кредитам. Вы не вправе продавать залоговое имущество до закрытия всех своих кредитных обязательств перед банком. Это, конечно минус, но есть в таких кредитах и плюсы. Как правило, ставка в целевых кредитах ниже, чем в не целевых. Причём намного. Например, если бы вы на покупку квартиры, вместо ипотеки, взяли бы потребительский кредит то переплатили бы, минимум, в два раза. Да и одобрение по таким кредитам банки дают гораздо чаще, чем на обычные займы. Однако и здесь есть подводные камни, о которых мы поговорим чуть позже. А сейчас поговорим о втором виде кредитов — не целевом. Гуляем на все! Не смотря на то, что бесцелевые кредиты по распространённости стоят на втором месте после товарных, именно они чаще всего становятся «проблемными». Как видно из названия, бесцелевые кредиты — это кредиты, выданные не на определённые цели или покупки. Это, как правило, живые деньги, которые вы можете потратить на что угодно. Именно из-за того, что банк не может контролировать ваши траты, к тому же вы ничего не даёте банку взамен, кроме обещания вернуть всё до копейки, ставки по таким кредитам значительно выше. Да и к одобрению подобных займов кредитные организации подходят гораздо ответственнее, поэтому и отказов в выдаче таких ссуд гораздо больше. И здесь банки можно понять. Именно по таким займам возникает больше всего просрочек. Очень многим «живые деньги» «жгут карман», и если у вас нет определённой цели, куда их потратить, то заканчиваются они гораздо быстрее, чем вы ожидали, и наступает время расплаты. Многие из тех, кто не рассчитал свои финансовые возможности, пытаются погасить свои долги перед банком, взяв другой кредит. Как правило, второй кредит будет стоить уже гораздо дороже. В конечном итоге человек увязает в кредитах, как муха в паутине. Банки передают просроченные задолженности коллекторам и начинаются проблемы. Но так происходит с теми, кто не рассчитывает свои финансовые возможности. «А как же их рассчитать?» — спросите вы. Очень просто! Так же, как в банке. Основная часть кредитных организаций, придерживается одной формулы — кредитная нагрузка не должна превышать 30% дохода. Это значит, что если ваша заработная плата, скажем, сорок тысяч рублей, то на погашение кредитов вы должны тратить не более двенадцати тысяч в месяц. Напомню, что это максимальная сумма, которая не даст вам скатиться в долговую яму, так что лучше обременять себя гораздо меньшими числами. Игра в прятки Кто-то может подумать, что лучше вообще не иметь никаких кредитов, но это не совсем так. Во-первых, если вдруг вам срочно понадобятся деньги на неотложные нужды, а вы ещё ни разу не брали кредит в банке, то совсем не факт, что вам одобрят необходимую сумму. В таком случае вы для банка «человек невидимка». Никто не знает, насколько вы аккуратны в финансах. Что от вас ожидать? Вернёте ли вы кредит во-время? Так что лучше взять небольшой кредит и сразу его вернуть, заимев кредитную историю, чем вообще никогда не обращаться в банк. Если вы всё-таки решились на займ, и он у вас первый, то при выборе банка нужно быть крайне внимательным. Если вы считаете, что увидев в рекламе банка кредит, скажем под 8% годовых, и думаете, что со ста тысяч заплатите в год всего восемь, то вы глубоко ошибаетесь. Задача банка привлечь ваше внимание и заставить вас захотеть взять кредит. Дальше, как только вы приходите в отделение, в дело вступает кредитный менеджер. Он конечно вам всё очень быстро расскажет, и подтвердит, что ставка по кредиту всего 8%, но… Вот тут и начнутся открытия. Банк, конечно же, хочет заработать на вас как можно больше, поэтому к самому кредиту (полную стоимость которого запрещено скрывать законом), он попытается прибавить различные комиссии и страховки. Вот на этом этапе вам и нужно включить всю свою внимательность и задавать менеджеру как можно больше вопросов. Спешка нужна при ловле блох Я, конечно, понимаю, что вы уже в подробностях нарисовали себе, куда именно потратите взятый кредит. На это банк и рассчитывает, но не спешите. Скорее всего, ничего не случится, если деньги вы получите не сегодня, а, скажем, завтра. А, значит, у вас есть целый день на принятие решения. Вы можете попросить у банка кредитный договор и уйти с ним домой, чтобы ознакомиться с ним без суеты. И банк не в праве вам отказать. Правда, рекомендую вам объявить о своём решении подписать договор завтра после того, как узнаете все возможные подробности от кредитного менеджера. А выяснить вам нужно многое. Например, страховка. Некоторые банки отказываются выдавать кредиты без оформления страховки на весь период кредитования, и сумма при этом может быть совсем не маленькая. Другие, при отказе от страховки, грозятся повысить процентную ставку, однако, может случиться так, что это будет даже выгодней, чем страховать свой кредит. В любом случае над страховкой нужно крепко подумать, особенно если вы намерены вернуть кредит досрочно. Страховку при этом вам никто не вернёт. Вы, конечно, можете попытаться сделать это через суд, но, скорее всего, потратите на это гораздо больше времени и денег, чем стоит оставшаяся часть страховки. Другой вопрос — скрытые комиссии. О них вам, скорее всего, постараются не говорить, но все они должны быть прописаны в кредитном договоре. Самые распространённые — это комиссия за обналичивание и перевод денег с кредитного счёта и комиссия за обслуживание счёта. Во многих банках вы заплатите не только за то, что вам одобрят кредит и заведут на вас специальный кредитный счёт, но и за то, что вы воспользуетесь этими деньгами. Например, если вам нужны наличные и вы намерены получить их в кассе банка, вы можете заплатить за каждую тысячу по десять рублей. Вроде бы не много, но в договоре может скрываться фраза (но не менее 500 рублей за каждую операцию). В итоге, если вы решите снять со счёта не всю сумму сразу, то за каждый подход к кассе заплатите минимум пятьсот рублей. То же с ведением счёта. Есть банки, которые будут ежемесячно снимать с вас определённую сумму за «операционные расходы». И сумма эта, к моменту выплаты вами кредита, может исчисляться цифрами с четырьмя нулями. Именно поэтому договор с банком нужно внимательно прочитать до его подписания. Не лишним будет дать почитать его кому-нибудь ещё. Посторонний человек может заметить то, на что вы не обратили внимание. И помните, банк это продавец услуг. Такой же, как продавец яблок на восточном базаре. Вокруг есть ещё много разных продавцов, и яблоки у них не менее вкусные, а вот цена у всех разная. Поэтому умный покупатель пройдется по базару и выберет лучший товар. И лишь потом обменяет свои деньги на яблоки, в нашем случае — обязательства на кредит. Но это произойдёт в том случае, если кредит вам одобрят. А ведь этого может и не случиться. А вот о том, почему и как сделать так, чтобы одобрение банка всё-таки пришло, мы поговорим в следующий раз.

