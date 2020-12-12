Как мы видим, все они предполагают покупку определённых товаров. К тому же, все кредиты, кроме товарных, обеспечиваются залогом. В ипотеке таким залогом является приобретённая недвижимость, в автокредите — машина. При рефинансировании вы становитесь заёмщиком того банка, в котором рефинансировали свои старые кредиты. То есть до тех пор, пока вы не выплатите всю ссуду и проценты, в случае нарушения условий кредитного договора, банк вправе продать ваше залоговое имущество, по сути являясь его совладельцем. Отсюда вытекают и обременения по таким кредитам. Вы не вправе продавать залоговое имущество до закрытия всех своих кредитных обязательств перед банком. Это, конечно минус, но есть в таких кредитах и плюсы. Как правило, ставка в целевых кредитах ниже, чем в не целевых. Причём намного. Например, если бы вы на покупку квартиры, вместо ипотеки, взяли бы потребительский кредит то переплатили бы, минимум, в два раза. Да и одобрение по таким кредитам банки дают гораздо чаще, чем на обычные займы. Однако и здесь есть подводные камни, о которых мы поговорим чуть позже. А сейчас поговорим о втором виде кредитов — не целевом.