Слухи об экологичности электромобилей сильно преувеличены

Кроме того, не все считают электромобили безопасными для экологии, то есть нивелируют, казалось бы, их основное преимущество. Так, получение электроэнергии в стране связано со сжиганием углеводородного топлива, что совсем не отличается экологичностью. Исследование британской газеты Daily Mail показало, что в процессе производства электромобиля выделяется на 63% больше углекислого газа, чем при выпуске такого же авто с классическим двигателем. А именно снижением выбросов CO2 политики аргументируют запреты обычных автомобилей. Это означает, что «зеленая революция» может, наоборот, ухудшить экологическую ситуацию.