Слухи об экологичности электромобилей сильно преувеличены

Эксперт «Золотого Рога» Алексей Бергрин, управляющий ОО «Хабаровск» РГС Банка рассказал о плюсах и минусах электромобилей и оценил перспективы их популярности у населения.
В настоящее время льготы для электрокаров и автомобилей на газе находятся под контролем регионов. Сейчас же прорабатывается вопрос о преференциях на общегосударственном уровне.
Помимо снижения или отмены транспортного налога Минэкономразвития предлагает ввести субсидии для покупателей автомобилей с объемом двигателя менее 1 литра, а также поддержку автопроизводителей микролитражек. Эти и другие меры позволят повысить энергетическую эффективность экономики страны. Основная задача — снизить потребление топлива на 11 млн тонн до 2030 года. Сейчас этот показатель составляет 70 млн тонн.
Сегодня в некоторых регионах России уже существуют некоторые послабления для экологичного транспорта. Так, например, в Москве владельцы электрокаров могут бесплатно парковаться.
Кроме этого, в столице, а также в Калужской, Кемеровской и Иркутской областях, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Забайкалье отменен транспортный налог на электромобили. В Башкирии транспортный налог можно не платить в течение трех лет тем, у кого две и более машины.
В Волгоградской области отменен налог на электрокары мощностью до 150 лс, а на Сахалине владельцы таких авто получают на транспортный налог скидку в 50%.
В других странах у собственников электрокаров тоже есть свои преимущества. В США действуют налоговые льготы в сумме до 7 500 USD для марок авто, общий объем выпуска которых не превышает 200 тысяч штук. В Норвегии электромобили не облагаются налогом на импорт и НДС, а также у них есть льготы на платные парковки, дороги и паромные переправы.
Германия предлагает владельцам компенсацию в размере 4 000 EUR и освобождает от налога на 10 лет, Франция разрешает не платить экологический сбор и дает бонус в 6 000 EUR, а Великобритания — в 4 000 фунтов.
Спор о преимуществах и недостатках не прекращаются. К примеру, сторонники этого вида транспорта считают, что они позволяют снизить вредное воздействие на окружающую среду. Электрический автомобиль позволяет сэкономить на топливе: счет за электроэнергию на подзарядку аккумуляторов значительно меньше трат не бензин. Электромобили довольно безопасны на дороге: в случае столкновения сработают подушки безопасности, датчики столкновения отключат аккумуляторы, так что автомобиль самостоятельно остановится.
Также стоит отметить и более низкую стоимость обслуживания при массовом производстве модели/марки. Кроме этого, электрический двигатель не требует смазки, и с ним нет необходимости так же часто посещать станции техобслуживания, как с ДВС. И наконец, с ростом популярности электромобилей расширяется модельный ряд — электромобили становятся модными.
Главная сложность для России — инфраструктура, так как без нее популяризация электромобилей или авто на газовом топливе невозможна. В крупных городах уже появляются зарядные станции, однако их количество все еще категорически мало. Ситуация с газовыми заправками обстоит лучше, но не сильно.
Еще один жирный минус электрокаров выражается в слабой износостойкости аккумулятора. Нужно помнить, что батарею в электрокаре необходимо менять каждые 3-10 лет. А большинство электромобилей могут проходить примерно от 160 до 240 км без подзарядки. Да и запас хода, как правило, рассчитывается в абсолютно идеальных условиях, а наши дороги от них очень далеки.
Поэтому их трудно пока считать пригодными для длительных поездок, особенно с учетом отсутствия достаточно количество станций подзарядки. Кстати, стоит учитывать и немаленькое время для полной подзарядки электромобиля (8-10 часов в среднем) — не всегда получится потратить столько времени на станции обслуживания.
Кроме того, не все считают электромобили безопасными для экологии, то есть нивелируют, казалось бы, их основное преимущество. Так, получение электроэнергии в стране связано со сжиганием углеводородного топлива, что совсем не отличается экологичностью. Исследование британской газеты Daily Mail показало, что в процессе производства электромобиля выделяется на 63% больше углекислого газа, чем при выпуске такого же авто с классическим двигателем. А именно снижением выбросов CO2 политики аргументируют запреты обычных автомобилей. Это означает, что «зеленая революция» может, наоборот, ухудшить экологическую ситуацию.
Не стоит забывать о проблеме производства, а главное — утилизации отслуживших свой срок аккумуляторов. Просто так выбросить батарею, конечно, можно, но экологичности при этом она Земле не добавит.
Президент Toyota Motor Company Акио Тойода в принципе считает, что те, кто агитирует за переход на электродвигатели, не понимает, что делает. По его словам, это создаст не только новую экологическую проблему, но и огромную финансовую нагрузку на государство. Так, например, чтобы полностью перевести Японию на электромобили, необходимо потратить от 135 до 360 миллиардов долларов.
Нельзя не упомянуть и высокую стоимость электромобилей. Многие базовые модели электромобилей все еще очень дороги, поскольку в них применяются самые последние технологии, которые требуют значительных инвестиций на разработку.
Сегодня на российском рынке представлены 7 электрокаров, самый бюджетный из которых стоит 2,3 миллиона рублей. С автомобилями на газомоторном топливе ситуация обстоит не лучше: с завода заправляться таким может только одна машина — специализированная Lada Vesta.
Однако, несмотря на все недостатки, с каждым годом рынок электрокаров растет. В 2020 году по сравнению с 2019 рынок новых электромобилей вырос на 95%, а авто с пробегом — на 60%.
Да и прогресс не стоит на месте. А пока можно обратить внимание на гибриды, которые позволяют минимизировать недостатки чисто электрических моделей.