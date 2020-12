Пандемия, рубль, пошлины и автокары – четыре колеса приморского авторынка 2020 года

Авторынок Приморья уже давно привык к различного рода кризисам, периодическим взлетам и падениям валюты.

К этому уже спокойно относятся и жители Дальнего Востока, которые приезжают во Владивосток на самый знаменитый авторынок региона «Зеленый угол». Однако к пришедшей пандемии никто не был готов. Или, скажем так, никто не думал, что она разрастется до таких грандиозных масштабов, что повлияет не только на жизнь людей, но и на работу крупных автоконцернов. Напомним, что в разгар пандемии, весной 2020 года, в Европе, Америке, Южной Корее, Японии и Южной Африке автомобильные предприятия массово закрывались на карантин. Как же сейчас, спустя почти год после начала распространения COVID-19 по миру, чувствует себя авторынок региона? С чем пришлось столкнуться покупателям, и почему машин стало так мало, а стоить они стали так дорого? Удар по самому дорогому Дальневосточники 15 лет мирятся с разными сложностями, которые подкидывает жизнь и государство, и остаются верными правому рулю. Импорт «японок» пытались ограничивать в целях поддержки отечественного автопрома с помощью ввозных пошлин и ужесточения таможенных правил. Ослабление рубля также всякий раз влияло на количество ввозимых автомобилей. Но людей это не смущало, и они продолжали брать подержанные японские автомобили. Однако, если заехать на знаменитый авторынок «Зеленый угол», можно ужаснуться от пустоты стоянок. Теперь здесь сложно встретить автомобили типа кроссовер или универсал. На поредевших пространствах стоят лишь недорогие седаны и, судя по слою пыли на них, припаркованы они здесь давно. Людей, которые медленно снуют по стоянкам, тоже стало значительно меньше. «Да, наш рынок очень серьезно тряхнуло. Причем, как ни странно, скачок курсов валют повлиял не так сильно, как вызванный вирусом кризис. В начале марта, когда вырос доллар, мы ощутили незначительное снижение числа заявок на покупку авто в Японии. А в апреле, когда по всему миру экономика встала из-за коронавируса, и в России начались ограничения, мы почувствовали действительно резкий спад. Объем заявок сократился почти на 80%. Если в мирное время мы получали до 100 заявок в день, то в апреле этот показатель снизился до 20», - рассказал директор компании «Сферакар», занимающаяся поставками автомобилей с японских аукционов, Сергей Агапов. Примечательно, что из-за общей напряженности, которая царила в мире, потенциальные покупатели больше боялись неопределенности, а не каких-то проблем с покупкой, доставкой и оформлением документов. Более того, опущение железного занавеса в виде полного закрытия границ не давало построить никаких планов, которые бы касались международных грузовых перевозок. Время возрождения Когда основные ограничения, связанные с коронавирусом в Приморье, прошли, а люди вернулись на работу и вновь стали получать зарплаты, авторынок «Зеленый угол» снова начал видеть своих покупателей. Жители региона начали приезжать за новым для себя автомобилем не только по выходным, но уже и в будние дни. Как оказалось, у страха глаза велики, а покупатели рано расстались с идеей о смене автомобиля. «Я еще в конце 2019 года планировала поменять автомобиль: хотела свой старенький «Паджеро» 2003 года продать, добавить денег и взять что-нибудь приличное, лет на 10 моложе. Какой-то определенной модели, которую я хотела бы взять, не было, но цена должна была быть миллион рублей. Не больше. Когда ударила пандемия, закрыли границы, ценник на подержанные японки полез вверх. И то, что стоило 900 тысяч рублей, внезапно перевалило за 1,1 миллион. Поэтому идею о смене машины пришлось отложить. Хорошо, что ненадолго. В конце лета я стала чаще ездить на «Зеленку» и приценяться к машинам. Как оказалось – ценник упал и стал немного ниже, чем до весны. Единственное, кроссоверов и универсалов у продавцов не было – говорили, что не выгодно возить дорогие машины. В это время я удачно быстро продала свой автомобиль и купила новый, 2014 года. А осенью цены снова поползли вверх», - рассказала жительница Владивостока Марина Кирценко. Действительно, стоимость авто реально снизилась. Не только в России, но и в Японии. Автоконцерны тоже испугались того, что рынок совсем встанет, машины будут стоять на продаже «мертвым грузом» месяцами, из-за этого снизили цены. «Да, цены в Японии действительно упали - на какие-то автомобили на 1 тысячу долларов, на дорогие модели - до 5 тысяч. Но, как вы понимаете, сэкономить все равно не получалось - эта разница как раз и компенсировала рост курсов валют. Оплата за сам автомобиль происходит в долларах, пошлину физические лица платят в евро, поэтому конечная цена привезенного из Японии автомобиля в России осталась на прежнем уровне. Я даже так скажу - есть модели, цена которых осталась неизменной, есть те, которые подешевели, а есть такие, которые, увы, стали немного, но дороже», - говорит директор компании «Сферакар». Даешь электричество! В этом году на стоянке «Зеленого угла» стало намного больше не только гибридных машин, но и полноценных «электрокаров». Спрос рождает предложение, ведь бензин растет в цене регулярно, а автомобили с электродвигателем позволяют ощутимо экономить семейный бюджет. Примечательно, что «электрокары» сами по себе стоят на порядок дешевле, чем автомобили-гибриды или те, которые работают на топливе. Дело в том, что ввезти их в страну можно без пошлины. «Чем выше поднимаются цены на бензин, тем больше спрос на гибридные машины. Многие из них расходуют 5 литров топлива на 100 километров. Также очень популярны электрокары. К примеру, Nissan Leaf с электрическим двигателем - хит продаж. Не только из-за экономичности, но и потому, что в России отменена таможенная пошлина на ввоз электромобилей», - подчеркнул эксперт занимающаяся поставками автомобилей с японских аукционов Сергей Агапов. Тенденцию того, что не только в Приморском крае, но и по всей России стали отдавать предпочтение электрокарам, демонстрирует и агентство «АВТОСТАТ». По его данным, за первое полугодие 2020 года в автопарке страны насчитывалось более 7,9 тысяч легковых авто, которые представлены 10 марками. И на первом месте среди всех электромобилей России оказался Nissan Leaf - более 85% от общего объема, а это порядка 6,7 тысяч экземпляров. Лидером среди регионов по количеству таких зарегистрированных оказался Приморский край – чуть более 1,1 тысячи машин на электрическом двигателе. На сегодняшний день в Приморье Nissan Leaf можно приобрести от 350 тысяч рублей за авто 2012 года без пробега по России, до 1,3 млн рублей за беспробежную машину 2018 года. Что год грядущий нам готовит По прогнозам экспертов из аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году цены на машины вновь взлетят. Цены будут скорректированы в большую сторону из-за курса доллара. По карманам тех, кто захочет купить новый автомобиль, ударят и нововведения властей. Правительство планирует повысить на 25-30% утилизационный сбор для автопроизводителей и дилеров. Причем это затронет и спецтехнику. Напомним, утилизационный сбор — это обязательный платеж, который появился еще 2012 году. Несмотря на то, что его оплачивают компании, торгующие иностранными авто, дилеры, а также те, кто привозит автомобили из-за границы, из-за повышения утилизационного сбора может серьезно вырасти стоимость машин для покупателей. Сильнее всего в будущем году это отразится на среднем и премиум-сегменте. Из-за того, что с июля 2020 года не вступило в силу обязательное требование освидетельствования безопасности автомобиля в специализированной лаборатории, его перенесли на 2021 год. Это было сделано из-за невозможности оснастить лаборатории необходимым образом, чтобы проводить соответствующие исследования. Примечательно, что регламент был разработан еще несколько лет назад. Специалисты, занимающиеся привозом подержанных машин из Японии, считают, что, несмотря на вводимые властями различные пошлины и требования, касающиеся бывших в употреблении машин, праворульные авто с дорог страны не исчезнут. Даже наоборот, продавцы таких машин видят перспективы в развитии этого рынка. «Говорят, что правительству выгодно запретить правый руль, что это протекционистская мера по отношению к отечественному автопрому. Но я не соглашусь. Смотрите, каждую неделю во Владивосток приходят пароходы с японскими автомобилями. Крупные привозят в среднем 2-2,5 тысячи машин. Пошлина с каждого авто – около 200 тысяч рублей. Умножим на 2 тысячи? Порядка 400 миллионов рублей только с одного парохода поступает в доход государства. Зачем отказываться от такой серьезной доходной статьи бюджета?», - отмечает эксперт. На данный момент импорт «японок» медленно, но верно начинает вновь расцветать. К докризисным объемам ему возвращаться еще очень долго, но оживший покупательский интерес несомненно радует продавцов. Как пишет «АВТОСТАТ», резкое падение мирового авторынка из-за пандемии COVID-19 достигает минимального порога. Согласно прогнозу экспертов, в течение следующих 12-18 месяцев продажи легковых автомобилей резко вырастут. Мария Куценко-Пшеничная

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter