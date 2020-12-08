Пандемия, рубль, пошлины и автокары – четыре колеса приморского авторынка 2020 года

«Да, цены в Японии действительно упали - на какие-то автомобили на 1 тысячу долларов, на дорогие модели - до 5 тысяч. Но, как вы понимаете, сэкономить все равно не получалось - эта разница как раз и компенсировала рост курсов валют. Оплата за сам автомобиль происходит в долларах, пошлину физические лица платят в евро, поэтому конечная цена привезенного из Японии автомобиля в России осталась на прежнем уровне. Я даже так скажу - есть модели, цена которых осталась неизменной, есть те, которые подешевели, а есть такие, которые, увы, стали немного, но дороже», - говорит директор компании «Сферакар».