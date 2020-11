Дворец, лексус и «кинутая» жена: быт простого депутата из Лесозаводска

Депутаты Лесозаводска пошли против губернатора Олега Кожемяко и отказались лишать полномочий своего коллегу Романа Серебрякова. «Золотой Рог» решил узнать, кого же и зачем депутаты покрывают от «губернаторского гнева». Надо сказать, проверка дала впечатляющие результаты.

Кто такие муниципальные депутаты в самых отдаленных районах края? Как выяснил корреспондент «Золотого Рога», живут они в прекрасных четырехэтажных дворцах в элитном пригороде Владивостока, перемещаются на «Лексусах», и, похоже, «ныкают» алименты и усиленно судятся со своими бывшими женами. Согласно официальным данным, депутат Роман Серебряков заработал в 2019 году 4 669 737 рублей. В собственности он имеет три земельных участка, трёхэтажный особняк площадью 571 квадратный метр в пригороде Владивостока, две квартиры (145 и 96 метров) и 18-метровое парковочное место. Одна из квартир, кстати, расположена в знаменитом жилом комплексе «Орлиное гнездо», у истоков строительства которого стоял, в том числе, отец депутата — известный и уважаемый предприниматель Юрий Серебряков, скончавшийся в прошлом году. Ездит депутат Думы Лесозаводского городского округа на Lexus. Возникает закономерный вопрос, отчего вдруг этот человек, вся собственность которого сосредоточена во Владивостоке, решает, как будут жить жители Лесозаводска. Возможно, ответ на этот вопрос лежит в том, что бизнес компании «Славда», основанной его отцом, расположен формально на территории Лесозаводского городского округа. Однако, в бизнес-сообществе Приморья ни для кого не секрет, что бизнес-талантов покойного отца Роман Серебряков не унаследовал, и со «Славдой» на сегодня почти никак не связан, живет случайными заработками, в том числе сдавая в аренду за 270 000 рублей в месяц доставшийся в наследство коттедж на Седанке. К Лесозаводску, таким образом, Серебряков-младший имеет весьма опосредованное отношение. Поэтому поведение местных депутатов, отказавшихся рассматривать представление губернатора о лишении Романа Серебрякова полномочий за коррупционные правонарушения, тем более удивительно. При взгляде на инстаграм депутата у незамужних дам Владивостока может возникнуть ажиотаж, ведь этот человек явно выглядит выгодной партией. Но спешим вас разочаровать — бывшая жена депутата, от которой он ушел, вынуждена скитаться с двумя детьми и выбивать из него алименты. Она сообщила корреспонденту, что народный избранник усиленно создает в интернете образ «защитника детей», хотя своим малышам помогать не спешит. По её словам, она с детьми вынуждена жить в съемных квартирах, пока он «барствует» в своем роскошном четырехэтажном особняке. «В инстаграме он выставляет фотографии, какой он хороший, помогает детскому дому. Своим детям, однако, он помогать не спешит. Девять раз мы переезжали, он ни разу ни одной сумки не донес. С алиментами тоже проблема: платил с какими-то задержками, вечно недоплачивал нам, и я подала на него в суд. Разбирательство длится уже практически год, представитель Романа в суде заявляет, что он нам ничего не должен, но справки о его доходах говорят обратное. Самое смешное, что он пытает зачесть в счет алиментов какие-то смешные суммы — триста рублей, тысяча рублей, которые он давал детям», — говорит его бывшая супруга Оксана. Корреспондент «Золотого Рога» обнаружил среди судебных разбирательств во Фрунзенском районном суде дело № 2-1552/2020 ~ М-103. Очередной процесс по данному иску должен состояться 3 декабря, и Роман Серебряков действительно является в данном процессе ответчиком. Photo: скриншот Особняк для депутата может являться еще и источником неплохого по краевым меркам дохода. Дом площадью 571 квадратный метр депутат Роман, по словам бывшей супруги, сдавал на полгода. Корреспонденту агентства удалось найти это объявление на фарпосте, где хоромы предлагаются в аренду за символические 270 000 рублей в месяц. Photo: с farpost.ru Что предлагает депутат-арендодатель за эти деньги? Четыре этажа включают в себя зал с камином, кухню, кабинет, четыре спальни, два туалета, финскую парную и даже лифт, который ходит с первого по четвёртый этаж. На улице есть несколько бассейнов, тандыр, мангал и прочие удовольствия. В доме есть прислуга — охранник-домоуправитель и домработница. Любопытно, что на этот дом депутат не зарабатывал, он достался ему в наследство через многочисленные суды от отца — Юрия Серебрякова. Также депутат, по словам бывшей жены, «перехватил» квартиру, которую старший Серебряков собирался передать своему внуку. «Последней точкой стала квартира на Аксаковской, 3 (ЖК „Орлиное гнездо — 2“ — прим.ред), которую дедушка строил для старшего внука. Был прописан договор аренды на имя нашего с Романом сына, я была записана опекуном. Пока я заказывала там стяжку, согласовывала архитектурные работы, Роман, когда Юрий Михайлович стал уже совсем плохо себя чувствовать, пришел к нему, подложил документы и переписал квартиру на себя без единого процента доли для своего ребёнка», — рассказывает женщина. Причиной расставания, как говорит бывшая жена депутата, стала невозможность сохранять эти отношения, впрочем, оно и не удивительно. Судя по ее рассказу, Романа частенько «заносило налево». «Он сам лично подал на развод, у нас были частые ссоры. К сожалению, он неоднократно попадался на сайтах знакомств, отправлял фотографии каким-то девчонкам. Когда я была беременна, он общался с какой-то женщиной. В последнее время он часто унижал меня при детях и мы вынуждены были уйти. Как-то он избил сына за то, что он плохо играл в теннис», — сообщила бывшая супруга лесозаводского депутата. Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, с 2005 по 2013 год Роман Серебряков был индивидуальным предпринимателем. 6 ноября 2020 года он зарегистрировал компанию ООО «РСД», которая будет управлять движимым и недвижимым имуществом. В интернете он ранее часто упоминался как заместитель генерального директора УК «Слава» по внешнеэкономическим связям. «Роман — предприниматель, смешно. Чтобы вы знали, все деньги, которые нам подарили на свадьбу он выгреб на „обвесы“ для своего автомобиля. Я узнала об этом утром, когда увидела его с сумкой полной денег, они полностью даже в нее не залезли. Говорю ему: это что? Он ответил, что обвесы заказал. Это был 2008 год, тогда у него был джип, кажется „двухсотка“, потом появились у него мерседесы. Он вообще не ездит на дешевых автомобилях и меняет их, насколько я знаю, раз в полгода. До последнего времени он ездил с водителем, сейчас вроде бы он его уволил», — говорит его бывшая супруга Оксана. Вот такой он, быт обыкновенного депутата Думы Лесозаводского городского округа. Из города массово бегут жители, дороги разбиты, бараки горят и разваливаются, а мимо этого великолепия мчится прекрасный Lexus мундепа, который торопится «докатить» из своего четырехэтажного коттеджа в эту «тмутаракань» на очередное заседание и «постит» очередную фотографию в инстаграм с хештегами #Сказалсделал и #Людидела. «Золотому Рогу» удалось задать Роману Серебрякову несколько вопросов, и он прокомментировал изданию решение своих коллег отказаться лишить его депутатского статуса. По его словам, поводом для претензий к нему со стороны контролирующих органов было то, что в свое время он в неправильную графу внес сведения об ипотеке. «К губернатору вопросов нет, он сделал свое дело. Департамент по противодействию коррупции нашел ошибку. Мою. Она состояла в том, что не указана была ипотека за 2018 год. Никакой коррупционной составляющей, никакого злого умысла у меня не было. А то, что злые языки пишут… Этим людям я не угоден, так как не поддержал в свое время их человека…», — отметил Роман Серебряков, не пояснив что имеется ввиду. Также депутат уклонился от ответа на вопросы, связанные с его моральным обликом, имуществом покойного отца, а также вопросы по выполнению обязанностей по содержанию детей и по возникшими в связи с этим судебными процессами.

