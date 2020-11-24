Дворец, лексус и «кинутая» жена: быт простого депутата из Лесозаводска

«Роман — предприниматель, смешно. Чтобы вы знали, все деньги, которые нам подарили на свадьбу он выгреб на „обвесы“ для своего автомобиля. Я узнала об этом утром, когда увидела его с сумкой полной денег, они полностью даже в нее не залезли. Говорю ему: это что? Он ответил, что обвесы заказал. Это был 2008 год, тогда у него был джип, кажется „двухсотка“, потом появились у него мерседесы. Он вообще не ездит на дешевых автомобилях и меняет их, насколько я знаю, раз в полгода. До последнего времени он ездил с водителем, сейчас вроде бы он его уволил», — говорит его бывшая супруга Оксана.