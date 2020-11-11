Краевые депутаты откровенно «забили» на разлив мазута в акватории Находки

Краевые депутаты откровенно «забили» на разлив мазута в акватории Находки

Вчера, 11:03
Политика
Photo: очевидцы
Депутаты Законодательного собрания Приморского края проигнорировали экологическую катастрофу в акватории Находки. В связи с этим корреспондент издания обратился за комментариями к депутатам представляющим интересы жителей Находки.

Корреспондент издания обратился за комментариями по последнему инциденту, связанному с разливом нефти к председателю Комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галусту Ахояну, а также заместителю председателя Комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Алексндру Лосю, но все попытки дозвониться до них оказались тщетны.

Корреспондент издания обратился за комментариями по последнему инциденту, связанному с разливом нефти к председателю Комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галусту Ахояну, а также заместителю председателя Комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Алексндру Лосю, но все попытки дозвониться до них оказались тщетны.

Отметим, что именно эти депутаты были выбраны не случайно: Галуст Ахоян и Александр Лось – представляют Находкинский ГО.

Журналист хотел пообщаться с народными избранниками на тему того как проходит ликвидация разлива нефтепродуктов, найдены и наказаны ли виновные и какие меры предпринимаются по дальнейшему недопущению подобных инцидентов. Однако на протяжении нескольких дней ни до одного, ни до другого депутата дозвониться не удалось.

Вероятно, их не сильно волнует судьба региона и им все равно, что происходит у них под носом. А накануне выборов в ЗАКС в 2021 году такая позиция никак не сыграет им на руку.

Единственный, кто ранее ответил на звонок журналиста – руководитель «Приморского завода» Николай Заварзин, у причалов которого произошел масштабный разлив нефти. Он, взяв трубку, не стал по теме общаться с корреспондентом и дал обещание найти его и наказать. За что конкретно он не уточнил.

Напомним, что на днях в заливе Находки произошел очередной разлив нефтепродуктов, который заметили общественники города и сразу же забили тревогу и опубликовали фотографии с квадрокоптера в социальных сетях. Но на это не последовало никакой реакции ни от администрации Находки, ни от краевых депутатов.

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