Дольщики Приморья распробовали счета эскроу

«По итогам 2020 года в Приморском крае было открыто более 3,2 тыс. счетов эскроу, на них участники долевого жилищного строительства разместили 12,2 млрд рублей. После активного роста числа открытых эскроу-счетов их количество во втором квартале снизилось с 731 до 539. Это было связано с общей неопределенностью на рынке и вводимыми на фоне пандемии ограничительными мерами, в том числе с приостановкой работы строительных площадок», — рассказали «Золотому Рогу» специалисты регулятора.