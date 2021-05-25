Дольщики Приморья распробовали счета эскроу

На этих счетах участники долевого жилищного строительства разместили почти 40 млрд рублей, при этом с начала года объем средств на счетах увеличился на 9,5 млрд.
Больше половины открытых в ДФО счетов эскроу по-прежнему приходится на Приморье — 5,1 тыс. За три последних месяца их число увеличилось на 1,6 тыс. Также активно начали открывать счета в Бурятии и Забайкалье, хотя их доля в общем количестве счетов эскроу пока невелика.
В I квартале по числу раскрытых счетов эскроу лидирующую позицию занимает Хабаровский край — здесь ключи от новых квартир получили уже 530 дольщиков.
«Пока дом не сдан, деньги на счете эскроу принадлежат покупателю. Со дня их размещения на счете и до дня официальной передачи недвижимости по договору купли-продажи денежные средства застрахованы государством через Агентство по страхованию вкладов. В случае банкротства банка владельцы средств получат до 10 млн рублей», — прокомментировала «Золотому Рогу» главный эксперт аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Ирина Баянова.
Всего на территории регионов Дальнего Востока почти 1,8 тыс. счетов. С них перечислено застройщикам и банкам для погашения кредитов за строительство объектов 8,4 млрд рублей. Таким образом, показатель увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с началом года.
«В общей сложности на 1 апреля в Приморском крае раскрыто 837 счетов эскроу, в Хабаровском крае — 532. Более высокий показатель раскрываемости счетов эскроу по итогам первого квартала связан с тем, что в этот период на территории региона в эксплуатацию было введено больше объектов долевого строительства», — рассказали специалисты Дальневосточного ГУ Банка России.
За первые три месяца 2021 года строительные компании заключили с банками 31 кредитный договор — к апрелю их количество увеличилось до 157. На возведение жилых домов застройщики привлекли свыше 95 млрд рублей заемных средств.
«По итогам 2020 года в Приморском крае было открыто более 3,2 тыс. счетов эскроу, на них участники долевого жилищного строительства разместили 12,2 млрд рублей. После активного роста числа открытых эскроу-счетов их количество во втором квартале снизилось с 731 до 539. Это было связано с общей неопределенностью на рынке и вводимыми на фоне пандемии ограничительными мерами, в том числе с приостановкой работы строительных площадок», — рассказали «Золотому Рогу» специалисты регулятора.
Для смягчения негативного влияния кризиса на отрасль Банк России и Правительство РФ приняли меры по поддержанию ипотечного кредитования. Например, ввели регуляторные послабления по кредитам застройщикам жилой недвижимости. Начиная с III квартала сегмент проектного финансирования долевого жилищного строительства снова начал показывать положительную динамику. Специалисты связывают это с развитием дистанционных сервисов и постепенным ослаблением карантинного режима. В первом квартале 2021 года в Приморском крае было открыто 1,6 тыс. счетов, на них депонировано 6,8 млрд рублей.
По закону средства дольщиков депонируются на счетах эскроу в банках до завершения строительства объекта и не могут быть использованы на другие цели. Прежде чем раскрыть счет эскроу, банк запрашивает у застройщика акт выполненных работ и документы на ввод дома в эксплуатацию.
В целом в России на 1 апреля 2021 года 94 банка отвечают установленным Правительством РФ критериям и имеют право открывать счета для физических лиц и застройщиков.
Регулятор напоминает, что актуальный перечень банков, имеющих право открывать счета застройщикам и счета эскроу, ежемесячно публикуется на сайте Банка России. Список банков, в которых открыты сами эскроу-счета, можно найти на сайте Дом.рф.
Мария ПУШКАРЕВА.