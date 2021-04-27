«Дистанционка»: благо или вред?

Не очень позитивно сказалось и отсутствие культуры дистанционного обучения. Педагоги попытались привычное очное образование без каких-либо изменений перевести в интернет-форму. А это два совершенно разных формата, поэтому нужно было полностью поменять и программу, и расписание. Учителя к этому не были готовы ни с организационной, ни с методической точки зрения. Как выяснилось, ученики тоже не умели заниматься самостоятельно — и это стало головной болью для родителей. Им приходилось отрываться от работы, чтобы контролировать детей и делать с ними домашнее задание, что тоже неправильно».