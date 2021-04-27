Цифровизация аптек добирается и до Владивостока

Умные аптеки, умные склады дистрибьютеров, автоматизированный учет, а также направление препаратов и даже кровяной плазмы к нуждающимся пациентам в стационаре могут появиться в Приморье.

В ТГМУ прошла научно-практическая конференция «Аптека будущего Владивостока: новые горизонты» с участием итальянской компании GPI Group, которая обеспечивает автоматизацию фармации и является крупнейшей фирмой, обеспечивающей учет плазмы для госпитальных пациентов Европы. В работе конференции также приняла участие заместитель здравоохранения Приморского края Оксана Соловьева. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в фармацевтической сфере подписали проректор ТГМУ, руководитель компании «Информатика Групп» Томас Брускетти и президент приморской ассоциации «Фармацевтическое сообщество» Наталья Назаренко. Подача лекарств с полки до кассы - это то малое, что готова делать автоматизированная система европейской компании. Томас Брускетти попросил не путать оборудование их системы с диспенсерами – автоматическими аптечными шкафами, где расставлены коробочки с медикаментами. Приемка и учет лекарств на баланс аптеки является одной из важнейших функций системы. Коробочки надо буквально сбрасывать в определенные ячейки, а «рука робота» систематизирует их по полкам, лечебным показаниям и даже по сроку годности. За системами учета медикаментов – будущее аптек, они освобождают фармацевтов от ручного приема и поиска лекарств на полках, за них все это делает робот. А в освободившееся время грамотный фармацевт сможет проконсультировать больного о полезных свойствах препарата, а также противопоказаниях. Примечательно, что устройство не просто приносит коробочки, его программное обеспечение интегрировано в общую систему учета лекарств аптеки и показывает наличие/отсутствие лекарств, а также фиксирует факт их продажи. Томас Брускетти также отметил, что программное обеспечение адаптировано и к российской системе маркировки. Кстати, итальянская автоматизированная и роботизированная система учета лекарств построена на основе технологий, разработанных в том числе в Германии и Испании. Сегодня многие европейские аптеки работают в подобном автоматизированном режиме. Равно как в госпиталях пользуются общей информационной базой, которая находится в руках каждого доктора на планшете, так и лечащий врач может проверить, какой препарат «капают» больному, достаточно ли соответствующей плазмы конкретному пациенту, есть ли медицинские препараты по направлениям в больничной аптеке и стоит ли заказать новые. Представителя приморского аптечного бизнеса интересовал вопрос, насколько итальянская система может справляться со скачками напряжения, а также отключением света. Все подобные неожиданности оборудование и обеспечение с честью проходит в Новосибирске и Екатеринбурге. Но там свет отключали максимум на полчаса. Как система отнесется к Владивостокским 3-4 часовым, а то и суточным отключения света, а также сохранятся ли в нем все ранее зафиксированные данные, Томас Брускетти пообещал уточнить у технических специалистов. Фото: Медиахолдинг1Mi Такие модульные устройства – своеобразные IT-аптеки - можно установить даже на площади 5-10 кв. м, сказал Томас Брускетти. Подобный «умный модуль», работу которого может наблюдать и сторонний посетитель, установлен в крупнейшем центре Санкт-Петербурга. Кстати, такая IT-аптека сможет стать учебной базой, где студенты медицинского вуза смогут наращивать свои компетенции. Подобного демонстрационного эффекта ждут и в ТГМУ, где уделяют сегодня большое внимание подготовке фармацевтов. Как заметил проректор ТГМУ Сергей Лебедев, подобные системы заставят современных эскулапов, выпускников крупнейшего медвуза на Дальнем Востоке, стать умнее, чтобы предлагать пациентам наиболее прогрессивные способы лечения. Вопрос обеспечения приморских больниц подобной автоматизированной новинкой пока остается открытым. Быстрее технологическую новинку освоит бизнес. В Хабаровске первопроходцем оказалась сеть аптек «Миницен», которая, кстати, представлена и во Владивостоке. Сегодня там закупили один роботизированный модуль, сейчас идут переговоры о приобретении двух дополнительных систем. Разумеется, за автоматизацией и роботизацией медицинских систем будущее. Но сегодня даже речи не идет о том, чтобы отказаться от общения с реальным доктором или фармацевтом. По словам Томаса Брускетти, в Европе та же телемедицина выведена на качественно иной уровень. Так, пациенту в район сердца прикрепляют специальную «татуировку» (Cardio Tatoo Mode), которую можно носить в течение двух недель, она полностью фиксирует состояние пациента и передает данные лечащему врачу. На основании состояния человека врач делает заключение, назначает препараты или делает выводы, например, относительно хирургического вмешательства. В 70% случаев такие аппараты устанавливают в госпиталях по показаниям, в других случаях их назначает лечащий врач в поликлинике. 20% пациентов приобретают такие аппараты самостоятельно в аптеке, и они не всегда действительно больны, просто следят за своим здоровьем. Конечно, стоимость этих аппаратов внушительна, примерно $100 тыс. В России подобной услугой пока интересуются в вип-клиниках для состоятельных клиентов. Юрий РОГОВ. Электронная версия деловой газеты «Золотой Рог» № 16.

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