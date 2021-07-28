Мусоропроводы в домах приморцев мешают решению экологического вопроса?

Приморью следует отказаться от использования мусоропроводов в многоэтажных домах, а также запретить их проектирование в новостройках. Их эксплуатация и раздельный сбор мусора, по мнению представителя Приморского экологического оператора Яны Васильевой, несовместимы.

Подобная инициатива вызвала положительный отклик у жителей Подмосковья. Около 70% местного населения на портале «Добродел» поддержали предложение областного министерства ЖКХ о демонтаже мусоропроводов. На освободившейся площади собираются хранить коляски и велосипеды жильцов. Новость вызвала в соцсетях бурный отклик и даже приморцы подключились к обсуждению, пишет «Альянс.HELP». Столь радикальная инновация понравилась далеко не всем. По словам педагога дополнительного образования, эколога и экопросветителя Ульяны Сердюк из Приморья, нововведение потребует большей организованности от жильцов. Сославшись на свой опыт жизни в нескольких городах Дальнего Востока, Сердюк рассказала, что случаи, когда не самые сознательные граждане выбрасывают мусор прямо из окна — не редкость. По ее мнению, если лишить жильцов мусоропровода, велика вероятность, что количество подобных инцидентов только возрастет. Она уверена, что отказ от пользования мусоропроводом следует обстоятельно аргументировать. Также экоактивистка отметила, что современное общество уже готово заниматься разделением мусора и поколение 25-30-летних осознает для чего это необходимо. Однако без создания инфраструктуры заниматься этим будут лишь единицы. И то, еще не факт ,что их старания не пропадут даром. Часто можно услышать, что мусоровозы, даже если двор оборудован контейнерами для раздельного сбора мусора, сгружают все в один кузов. В этом случае, по мнению экопросветителя, тому же региональному оператору следовало бы выпустить подробный ролик о том, какие этапы проходит собранный мусор до переработки и подробно показать весь процесс прямо «от двери». Это поднимет уровень доверия населения и может положительно отразиться на сознательности отдельных граждан. «В этой истории одно тянет за собой другое, экологические вопросы не отделить от социально-инфраструктурных», — подчеркнула Сердюк. Начиная от нерадивых жильцов, которые брезгуют прикасаться к мусоропроводу и ленятся использовать для этого перчатки, а потому бросают пакеты с мусором поблизости и заканчивая тем, что пожилой человек должен быть уверен, что спустившись вниз, чтобы вынести мусор, обратно он поднимется на лифте и не застрянет в нем. Решение о прекращении использования мусоропровода в жилом доме его жильцы могут принять самостоятельно посредством коллективного голосования. А вот возводить ли новостройки с мусоропроводом или без него — уже компетенция местных властей.

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