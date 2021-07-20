Шамора преображается. С бухты Лазурной, где расположился пляж, бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» очищает пляж от всего лишнего, выброшенного волнами. За неделю отсюда вывезли пять «Камазов» мусора.

Фото: vlc.ru Вода постоянно выбрасывает на прибрежную полосу бутылки, банки, ветки, камни и ракушки. За ночь прибоем может вынести огромное количество разного мусора. Именно поэтому все работы по очистке пляжа начинаются ранним утром. Уборщики наводят порядок вручную и с использованием трех единиц спецтехники. Сначала крупный мусор собирает фронтальный погрузчик с модифицированным ковшом. После него по территории идёт трактор «Беларус» — его навесное оборудование просеивает песок, отделяя мелкий мусор и ракушки в специальный короб. В конечном итоге на пляже остаётся лишь чистый песок. Фото: vlc.ru Примечательно, что вместимость короба — около 800 килограммов. Обычно он заполняется после прохода 600-800 метров пляжа. Иногда один и тот же участок приходится проходить несколько раз — прибой выносит новый мусор и ракушки. Сейчас работы идут на третьем пляже. Сроки уборки пришлось немного продлить, поскольку крупного мусора оказалось больше, чем предполагалось — к вывозу готовится приблизительно шесть «Камазов». Юрий РОГОВ

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