Мусор — прочь! Отдыхающим — добро пожаловать!

Мусор — прочь! Отдыхающим — добро пожаловать!
Мусор — прочь! Отдыхающим — добро пожаловать!
Сегодня, 14:51ОбществоФото: pxhere.com
Шамора преображается. С бухты Лазурной, где расположился пляж, бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» очищает пляж от всего лишнего, выброшенного волнами. За неделю отсюда вывезли пять «Камазов» мусора.
Фото:vlc.ru

Вода постоянно выбрасывает на прибрежную полосу бутылки, банки, ветки, камни и ракушки. За ночь прибоем может вынести огромное количество разного мусора. Именно поэтому все работы по очистке пляжа начинаются ранним утром.

Уборщики наводят порядок вручную и с использованием трех единиц спецтехники. Сначала крупный мусор собирает фронтальный погрузчик с модифицированным ковшом. После него по территории идёт трактор «Беларус» — его навесное оборудование просеивает песок, отделяя мелкий мусор и ракушки в специальный короб. В конечном итоге на пляже остаётся лишь чистый песок.

Фото:vlc.ru

Примечательно, что вместимость короба — около 800 килограммов. Обычно он заполняется после прохода 600-800 метров пляжа. Иногда один и тот же участок приходится проходить несколько раз — прибой выносит новый мусор и ракушки.

Сейчас работы идут на третьем пляже. Сроки уборки пришлось немного продлить, поскольку крупного мусора оказалось больше, чем предполагалось — к вывозу готовится приблизительно шесть «Камазов».

Юрий РОГОВ

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостоктуризмблагоустройствомусорпереработка мусораотдых
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы