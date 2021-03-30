Хоть трава не расти: Приморцев призывают вспомнить о своих дачах

«Гражданин может зарегистрировать в упрощенном порядке право собственности на земельный участок, предоставленный ему до 30.10.2001 г. Для этого в орган регистрации прав через МФЦ или Единый портал госуслуг нужно представить заявление на государственную регистрацию прав и любой документ, который подтверждает право гражданина на земельный участок. Например, акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении гражданину участка или о праве гражданина на участок. Если таких документов нет, можно представить выписку из похозяйственной книги, которую выдает орган местного самоуправления. Дополнительные документы для регистрации не потребуются», - рассказал специалист.