В Приморье подорожали дачи

В 78 регионах страны цены на дачи выросли с марта 2020 года, в 4 — снизились, подсчитали аналитики федерального портала «Мир квартир», проанализировав цены на сезонные загородные дома в 82 областях, краях и республиках страны. В среднем по стране они подорожали на 11,5%.
С марта прошлого года больше всего подорожали дачи в Вологодской области — на целых 27,8%. Также серьезный рост цен отмечен в Липецкой (+25,7%), Рязанской (+23,9%), Калининградской (+22,4%) областях и в республике Ингушетия (+21,8%).
Еще в нескольких регионах — Астраханской, Смоленской, Ивановской, Брянской областях, республиках Крым и Удмуртия и в городе федерального значения Севастополь рост цен составил 19-21%.
Наименьшее подорожание, до 5%, произошло в Карачаево-Черкесии, Хакасии, Амурской, Архангельской и Сахалинской областях.
В пяти регионах страны цены снизились: в Чувашии (–13,1%), Забайкальском крае (–11,6%), Курганской (–5,3%), Оренбургской (–2,5%) областях и Якутии (–1,6%).
Средняя по России дача стоит 1,9 млн рублей (+11,5% за последние 12 месяцев).
«В прошлом году спрос на загородную недвижимость сильно вырос из-за карантинных мер, поэтому цены так подскочили, — говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала „Мир квартир“. — Этой весной мы ожидаем обычный сезонный всплеск спроса относительно зимних месяцев. Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом. Кроме того, часть дачного сегмента подпадает под условия для сельской ипотеки и ипотеки на деревянные дома. Это также может поднять и спрос, и цены».
Что касается регионов Дальнего Востока, то Якутия исходя из средней цены на дачи по регионам РФ оказалась на 6-й позиции с цифрой в 3302561 руб. Средняя цена в Республике снизилась (-1,6%).
Следом расположилась Сахалинская область с 3269023 руб. в среднем за дачу, рост цены составил 5,3%.
На 9-м месте — Камчатский край и его 3064520 рублей в среднем за дачу, рост с марта 2020 года — 8,7%. Хабаровский край оказался на 14-м месте, и средняя стоимость дачи здесь оценивается в 2702584 руб., рост — 9,9%.
Приморский край занял 16-ю строчку рейтинга, здесь средняя цена дачи составляет в марте 2021 года 2639302 руб. Рост за год составил почти 11,6%.
27-е место и средняя цена 1830650 руб. — у Магаданская область, цена увеличилась с прошлого года на 10,6%.
Амурская область, как уже упоминалось, показала небольшой рост до 5% — 3,4%, средняя цена — 1613545 руб. и 36-е место.
Несмотря на то что Еврейская АО по средней цене уступает многим регионам ДФО — 1365068 рублей (56-я строчка списка), область продемонстрировала самый высокий в регионе рост — 17,7%.
Последнюю строчку, 82-ю, занял Забайкальский край. Здесь средняя цена за дачу не достигает и 900 тысяч рублей — 836874 руб. И цена с прошлого года упала (-11,6%). Чукотки не оказалось в рейтинге вовсе, поскольку здесь с дачами наблюдается дефицит.