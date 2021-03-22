В Приморье подорожали дачи

В Приморье подорожали дачи

Сегодня, 12:52РынкиФото: Медиахолдинг1MiРост за год составил почти 11,6%
По оценкам экспертов, цены и спрос на загородную недвижимость только продолжат расти

В 78 регионах страны цены на дачи выросли с марта 2020 года, в 4 — снизились, подсчитали аналитики федерального портала «Мир квартир», проанализировав цены на сезонные загородные дома в 82 областях, краях и республиках страны. В среднем по стране они подорожали на 11,5%.

С марта прошлого года больше всего подорожали дачи в Вологодской области — на целых 27,8%. Также серьезный рост цен отмечен в Липецкой (+25,7%), Рязанской (+23,9%), Калининградской (+22,4%) областях и в республике Ингушетия (+21,8%).

Еще в нескольких регионах — Астраханской, Смоленской, Ивановской, Брянской областях, республиках Крым и Удмуртия и в городе федерального значения Севастополь рост цен составил 19-21%.

Наименьшее подорожание, до 5%, произошло в Карачаево-Черкесии, Хакасии, Амурской, Архангельской и Сахалинской областях.

В пяти регионах страны цены снизились: в Чувашии (–13,1%), Забайкальском крае (–11,6%), Курганской (–5,3%), Оренбургской (–2,5%) областях и Якутии (–1,6%).

Средняя по России дача стоит 1,9 млн рублей (+11,5% за последние 12 месяцев).

«В прошлом году спрос на загородную недвижимость сильно вырос из-за карантинных мер, поэтому цены так подскочили, — говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала „Мир квартир“. — Этой весной мы ожидаем обычный сезонный всплеск спроса относительно зимних месяцев. Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом. Кроме того, часть дачного сегмента подпадает под условия для сельской ипотеки и ипотеки на деревянные дома. Это также может поднять и спрос, и цены».

Что касается регионов Дальнего Востока, то Якутия исходя из средней цены на дачи по регионам РФ оказалась на 6-й позиции с цифрой в 3302561 руб. Средняя цена в Республике снизилась (-1,6%).

Следом расположилась Сахалинская область с 3269023 руб. в среднем за дачу, рост цены составил 5,3%.

На 9-м месте — Камчатский край и его 3064520 рублей в среднем за дачу, рост с марта 2020 года — 8,7%. Хабаровский край оказался на 14-м месте, и средняя стоимость дачи здесь оценивается в 2702584 руб., рост — 9,9%.

Приморский край занял 16-ю строчку рейтинга, здесь средняя цена дачи составляет в марте 2021 года 2639302 руб. Рост за год составил почти 11,6%.

27-е место и средняя цена 1830650 руб. — у Магаданская область, цена увеличилась с прошлого года на 10,6%.

Амурская область, как уже упоминалось, показала небольшой рост до 5% — 3,4%, средняя цена — 1613545 руб. и 36-е место.

Несмотря на то что Еврейская АО по средней цене уступает многим регионам ДФО — 1365068 рублей (56-я строчка списка), область продемонстрировала самый высокий в регионе рост — 17,7%.

Последнюю строчку, 82-ю, занял Забайкальский край. Здесь средняя цена за дачу не достигает и 900 тысяч рублей — 836874 руб. И цена с прошлого года упала (-11,6%). Чукотки не оказалось в рейтинге вовсе, поскольку здесь с дачами наблюдается дефицит.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
статистиканедвижимостьжильеДальний Востокцены
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы