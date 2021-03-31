Начало года в Приморье: Социально и экономично

Безработица

По показателям занятости и безработицы в Приморье, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2021 года составила 999,3 тысяч человек — 52.7% общей численности населения края. Среди них 949,5 тыс. человек (95%) были заняты в экономике и 49,8 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали.