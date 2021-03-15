Кураторы Дальнего Востока остались недовольны экономическими показателями региона

Как отметил Юрий Борисов, несмотря на кризис, вызванный последствиями пандемии коронавирусной инфекции, необходимо уже сегодня предпринимать шаги, направленные на восстановление и рост промышленного производства в дальневосточных регионах, а также на поддержку занятости населения, сохранения рабочих мест в промышленности с ориентацией на их положительную динамику в перспективе. «Экономика страны функционирует в условиях определенных ограничений, в первую очередь ограниченности возможности федерального бюджета, поэтому особое внимание следует обратить на эффективность реализации и использования уже предусмотренных мер поддержки с подтвержденными источниками финансирования, а также на потенциальные возможности использования нефинансовых инструментов, в том числе тарифного, таможенного регулирования, режимов особых экономических зон — территорий опережающего развития», — сказал он.