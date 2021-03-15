Кураторы Дальнего Востока остались недовольны экономическими показателями региона

Совещание о текущем состоянии и перспективах развития промышленности в дальневосточных регионах состоялось под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова и заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В мероприятии приняли участие все главы субъектов ДФО. По итогам мероприятия было дано поручение провести синхронизацию существующих мер поддержки промышленных предприятий федеральным министерствам, сообщает Минвостокразвития.
«Нужно построить такую систему взаимодействия, чтобы два федеральных министерства учитывали действия друг друга, синхронизировали свою работу по поддержке предприятий, тогда от общей работы было бы больше результатов для промышленности», — пояснил Юрий Трутнев.
По его словам, в последние годы темпы роста в ДФО превышали общероссийские ориентировочно в два раза. «Но про 2020 год мы так сказать не можем. Объём промышленного производства в округе сократился более чем на 4% и составил 95,9% по отношению к предыдущему году. Это на 1,5% ниже, чем в среднем по России», — заметил он.
По итогам 2020 года на Дальнем Востоке на 8% снизился индекс обрабатывающего производства. В то же время среднероссийский показатель вырос на 0,6%. При этом в ДФО наблюдались самые высокие показатели по темпам роста объёмов инвестиций в основной капитал предприятий обрабатывающих производств — порядка 39,3%. Ключевыми отраслями обрабатывающей промышленности в ДФО являются нефтепереработка, металлургия, производство машин и оборудования. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объёме экспорта ДФО по итогам 2020 года составляет порядка 28%.
Как отметил Юрий Борисов, несмотря на кризис, вызванный последствиями пандемии коронавирусной инфекции, необходимо уже сегодня предпринимать шаги, направленные на восстановление и рост промышленного производства в дальневосточных регионах, а также на поддержку занятости населения, сохранения рабочих мест в промышленности с ориентацией на их положительную динамику в перспективе. «Экономика страны функционирует в условиях определенных ограничений, в первую очередь ограниченности возможности федерального бюджета, поэтому особое внимание следует обратить на эффективность реализации и использования уже предусмотренных мер поддержки с подтвержденными источниками финансирования, а также на потенциальные возможности использования нефинансовых инструментов, в том числе тарифного, таможенного регулирования, режимов особых экономических зон — территорий опережающего развития», — сказал он.
Юрий Борисов обратил внимание глав регионов на необходимость безусловного выполнения требований, предписанных постановлением Правительства РФ «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и её достижении заказчиком». «Это так называемые квоты, призванные поддержать отечественного производителя и российскую промышленность без осуществления закупок в интересах реализации национальных проектов. Распределение финансирования мероприятий осуществляется на местах, регионами. Стало быть, это зона ответственности губернаторов, их показатели эффективности. Об этой эффективности можно будет судить по итогам года, поскольку квоты начали действовать с января», — подчеркнул он.
Сократилось производство и в Приморье. Как рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, в регионе функционируют более 50 крупных промышленных предприятий обрабатывающего сектора. На них работает порядка 80 тыс. человек. Индекс промышленного производства по итогам 2020 года по всем предприятиям составил 84,3% к 2019 году, отгружено товаров собственного производства на сумму 315,3 млрд рублей. Наибольшее падение индекса зарегистрировано в отраслях лёгкой, химической промышленности, в оборонно-промышленном комплексе. Для того, чтобы изменить ситуацию предприятия реализуют программы диверсификации. Так, на «Восточной верфи» идёт строительство судов-краболовов, арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина занимается разработкой и выпуском многоцелевого гражданского вертолета КА-62.
В июне 2021 года планируется провести ещё один конкурсный отбор на предоставление в 2022 году средств из федерального бюджета на реализацию региональных программ развития промышленности. На получение такой поддержки в 2022 году могут претендовать четыре субъекта ДФО, в которых созданы региональные фонды развития промышленности, — Республика Бурятия, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Амурская область.
Предприятия ДФО могут воспользоваться административной поддержкой и налоговыми льготами, предоставляемым резидентам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В рамках этих преференциальных режимов на Дальнем Востоке создаются судостроительный комплекс «Звезда», Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газохимический комплекс, Находкинский завод минеральных удобрений и другие предприятия, идёт освоение Удоканского месторождения меди, построены ГОК «Инаглинский» и «Денисовский», запущен завод «Мазда-Соллерс» во Владивостоке.