Кредитная карта: как заработать и не переплатить

Золотой Рог начинает серию публикаций под общим названием «школа экономической грамотности».

Статьи, написанные экономистом Александром Киктенко, помогут разобраться в хитросплетениях экономических отношений между банками и их клиентами, расскажут о принципах торговли ценными бумагами и дадут разъяснения многим экономическим терминам, которые всё прочнее входят в нашу жизнь. Всё это, надеемся, поможет вам поступить правильно со своими финансами и, как минимум, их не потерять, а, как максимум, приумножить. Любые экономические взаимоотношения можно, условно, разделить на два типа — те, в которых вы берёте деньги (займы, кредиты, лизинг и т. д.), и те, в которых вы их даёте (вклады, депозиты, акции, облигации и т.д). И прежде чем начать детально в них разбираться, нужно уяснить раз и навсегда — все они созданы для того, чтобы заработать! Либо банк зарабатывает на вас, либо вы зарабатываете на банке, ну или бирже. Это главное! Нет никаких беспроцентных кредитов, или вкладов без заработка. Иначе теряется всякий смысл банковской системы. При переходе финансов из одних рук в другие, всегда кто-то получает доход. Если говорить о банковской сфере, то этот доход заключается в тех самых «процентах годовых». Их и выплачивает вам банк, если вы разместили в нём вклад, или наоборот вы платите банку, если взяли у него кредит. Проценты эти всегда разные. Банк за свои услуги берёт всегда больше, чем платит. К примеру, средняя ставка по депозиту на сегодняшний день составляет 5,6% (это то, что платит банк своим вкладчикам), а самая низкая ставка по потребительскому кредиту 6,9%. На деле же проценты по кредиту могут достигать 36,445% (именно столько банк берёт со своих заёмщиков). На эти деньги и живёт банковская система. И чтобы отдавать банку как можно меньше, а получать от него как можно больше нужно, прежде всего, разбираться в том, что эти самые банки предлагают. И начнём мы с «кредитных карт» Бочка мёда от медведя «Кредитная карта» — пожалуй, самый доходный для банка, а потому самый любимый им же продукт. Именно поэтому большинство кредитных организаций так навязывают нам именно «кредитку». Придумывают различные ухищрения в виде беспроцентных периодов, бесплатного обслуживания и всевозможных кэшбэков. Образно говоря, кредитная карта это бочонок с мёдом, из которого ты в любой момент можешь отчерпнуть несколько ложек, или съесть содержимое полностью. Вот только бочонок всё равно останется, даже пустой. И избавиться от него ты сможешь, только наполнив его до краёв и закинув ещё пару ложек сверху. А если меда на наполнение бочонка нет, придётся за это платить. И платить по максимуму, потому что на кредитные карты распространяется почти максимальный банковский процент (выше только миникредиты до 30.000 рублей и микрозаймы). Согласно федеральному зокону № 353-ФЗ, в 2020 году при использовании кредитной карты вам могут быть начислены 32,485%. Но человек, по натуре своей существо слабое. Если есть возможность купить что-то прямо сейчас, пусть и в долг, то большинство из нас так и сделают. И банки это знают, так усиленно распространяя именно этот продукт. Ведь всегда остаётся гипотетическая возможность закрыть задолженность, положив на карту недостающую сумму, и тогда все ваши долги обнуляться- можно начинать всё с чистого листа (вернее с полной кредитной карты). Но вы ведь помните про бочонок? Он так никуда и не делся. Мало кто пользуется кредитной картой пару месяцев, а потом закрывает её в банке, возвращая бочонок медведю. Чаще кредитка, попав к нам в руки, остаётся с нами навсегда. Её перевыпускают, увеличивают лимиты, всё больше и больше загоняя пользователя в обязанность оплачивать полупустую, а зачастую и пустую бочку. Но не нужно думать, что на кредитке может заработать только банк. Если пользоваться этим продуктом разумно, то вы вполне можете рассчитывать на, пусть небольшой, но всё же доход. Как заработать? Во-первых, нужно сразу понять, что банк очень хочет чтобы вы в любом случае зачерпнули из той самой бочки и как можно больше. Поэтому кредитную карту нужно мысленно перевести в карту для оплаты через терминал. Именно при безналичных расчётах банк не берёт дополнительную комиссию, в отличие от обналичивания. С кредитной карты, ни в коем случае, нельзя снимать деньги в банкомате или кассе банка! Комиссия за это может быть гораздо больше, чем та сумма, которую вам выдадут. Ну и главное, все ваши траты по кредитке не должны превышать 75% вашей ЗП в месяц! В таком случае вы легко сможете возвращать на карту потраченную сумму в беспроцентный период, то есть в срок, когда банк не будет начислять вам проценты за пользование деньгами. Как правило, это период в 30 дней, а не 90 или 100, как звучит в рекламе. Многие банки умалчивают о том, что 90 дней распространяется, только на первые три месяца пользования картой, так что прежде чем полностью доверять рекламе, стоит всё же внимательно прочитать договор. Именно из договора можно понять, как не только не потерять свои деньги, пользуясь «кредиткой», но и приумножить их. Сейчас практически все банки ввели так называемые «пакеты лояльности». Одни предлагают всевозможные бонусы, которые потом можно обменять на реальные товары у партнёров банка, другие готовы платить реальные деньги в виде кэшбэка (возврата части потраченных при покупке средств), а это уже реальный способ заработать. Однако, напомню, что банки никому не хотят платить просто так. Даже в этой схеме может быть множество подводных камней. Например, минимальная сумма использования кредитных средств на карте. Если вы, скажем, будете тратить с помощью своей кредитной карты меньше 10 000 рублей в месяц, то вам придётся заплатить за годовое обслуживание. Так что если вы считаете, что «кредитку» можно просто положить в кошелёк, думая, что у вас есть определённая сумма «про запас» и ничего за это не платить, то вы глубоко ошибаетесь. Но, повторюсь, все эти нюансы есть в договоре, и прежде чем его подписывать, необходимо его изучить. В некоторых банках типовые договоры размещены на сайтах, в других вы вполне можете взять договор домой «на почитать» и никто не может этому воспрепятствовать. Банку и нет смысла это делать. Ответственный и грамотный клиент для него гораздо ценнее, чем три безответственных. Самые грамотные клиенты вообще используют «кредитную карту» как обычную «дебетовую», просто не снимая с неё наличных. Они переводят не неё свою зарплату до начала пользования кредитными средствами. Скажем у вас кредитка на сто тысяч, вы докладываете на неё ещё двадцать и пользуетесь только этими самыми двадцатью. Тем самым вы выполняете условия договора по расходованию с карты не менее 10 000 в месяц, и получаете положенные кэшбэк и бесплатное годовое обслуживание. Но таких пользователей пока единицы, поэтому банки, зная такую схему, никак ей не препятствуют. И готовы выплачивать положенные бонусы и ждать… Ждать когда человеческие желания купить что-то прямо сейчас, пересилят здравый смысл и прогматизм. — перечитай. 