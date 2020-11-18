Кредитная карта: как заработать и не переплатить

Нет никаких беспроцентных кредитов, или вкладов без заработка. Иначе теряется всякий смысл банковской системы. При переходе финансов из одних рук в другие, всегда кто-то получает доход. Если говорить о банковской сфере, то этот доход заключается в тех самых «процентах годовых». Их и выплачивает вам банк, если вы разместили в нём вклад, или наоборот вы платите банку, если взяли у него кредит. Проценты эти всегда разные. Банк за свои услуги берёт всегда больше, чем платит. К примеру, средняя ставка по депозиту на сегодняшний день составляет 5,6% (это то, что платит банк своим вкладчикам), а самая низкая ставка по потребительскому кредиту 6,9%. На деле же проценты по кредиту могут достигать 36,445% (именно столько банк берёт со своих заёмщиков). На эти деньги и живёт банковская система. И чтобы отдавать банку как можно меньше, а получать от него как можно больше нужно, прежде всего, разбираться в том, что эти самые банки предлагают. И начнём мы с «кредитных карт»