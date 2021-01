Андрей Калачинский: "Господь услышал Кожемяко - вся рыба останется в Приморье"

Знаете эти истории? Наш рефрижератор пришел в китайский порт и пусть даже у всех членов экипажа есть справки, что коронавируса у них нет, судно разворачивают и оно пилит назад во Владивосток, чтобы и тут стоять на рейде. И экипаж, как привязанный, сидит на борту и боится сойти на берег, чтобы заразу не подхватить.

Некоторые так и не пошли домой на Новый год.Работа дороже. По иронии судьбы еще в сентябре 2020 года наш губернатор Олег Кожемяко на Совете безопасности РФ при секретаре Совета Николае Патрушеве и вице-премьере Юрии Трутневе внёс предложение оставлять до 5% улова в регионе. Это "позволит обеспечить жителей края рыбой по доступной цене".И Господь его услышал: теперь три четверти улова может остаться здесь. Корабли постоят и ложатся на курс..И курс этот назад, в родную гавань. Ибо в конце декабря закрыт последний китайский порт для ввоза рыбы и морепродуктов, добытой в наших морях. В Циндао и Даляне нас больше не ждут... И это сильнейший удар по всей дальневосточной рыбодобывающий промышленности. На КНР приходится 61% всего рыбного экспорта из РФ, это около 3,2 млрд долларов в денежном выражении (данные на 2019 года)Сейчас идёт минтаевая путина ( обычно с января до первой недели апреля). Под неё компании взяли кредиты... а куда рыбу сбывать? Обычно добывается около миллиона тонн минтая. Она же в основном была предназначена для переработки в Китае. Заключены договоры.... Как этот будущий улов ( зачастую уже проданный китайским фирмам) сбыть в США, Японию или Корею? Есть ли у нас холодильники, чтобы принять эту рыбу здесь, на берегу, и дождаться, пока "Китай откроется"? Сколько этой продукции сможет принять внутренний рынок? Есть у нас заводы по переработке минтая в Приморье? Есть! "Русская рыбопромышленная компания" в сентябре минувшего года запустила такой производство в ТОР "Надеждинский". Его проектная мощность 150 тонн продукции в сутки . Другой добытчик - "Доброфлот" в ТОР "Большой Камень" тоже построил завод по переработке минтая - 110 тонн в сутки А теперь спросите себя: вы покупаете их продукцию? Она вообще есть на прилавках? И что это? Крабовые палочки? Брикеты филе? Или, как сказала репортёр одного из телеканалов в репортаже, "сочные стейки из филе минтая"? Китай ударил сам себя этим запретом ещё сильнее, чем наших рыбаков. Остановились заводы по переработке российской рыбы. Торговые сети остались без продукции, люди без рыбыНо почему он это сделал? Все силы страны брошены на борьбу с ковидом. А в рыбных портах китайские грузчики болеют один за другим. Вирус обнаруживают на упаковках с морепродуктами. Одному Богу известно, как это может быть, ведь они же в холодильниках. К тому же компании должны проводить дезинфекцию груза перед отправкой на экспорт. Но, о чудо! Оказывается что Россия в декабре 2019 года, когда коронавирус ещё прятался от людей, тоже запретила ввоз из Китая морепродуктов ( креветки, фасованные ракушки, "коктейли из морской живности" и прочую продукцию акваферм: тилапию, осетра, форель... В них нашли избыток тяжелый металлов.Ладно, без тилапии мы проживём. Но будем ли мы больше есть минтай? Или начнем ли мы вообще его есть? Да хоть кошкам покупайте, дело в деньгах. Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко летом минувшего года докладывал, что приморские рыбаки дают в бюджет страны 3,26 миллиарда рублей. А в бюджет края ещё больше -почти 4,9 миллиарда рублей. Рыбные компании на подъеме и за год их выплаты увеличились – в 1,4 раза. Напомню, доходная часть бюджета края на 21 год 34,3 млрда рублей. Потерять почти 14 процентов не хочется.Рыбаки работают отлично. Приморские компании в 2020 году к началу декабря 2020 года превысили уровень прошлого года на 12 процентов и добыли почти почти 810 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. На экспорт - в Китай Корею Японию- ушло почти 662 тысячи тонн ( на 1,3 млрд долларов) Что делать? 1.Порты закрыты - возить фурами. Но они упираются в пропускные пункты на границе. Там опять очереди. Даже живого краба не успевают вывозить через Краскино. А давайте снова попросим бизнес построить новые пункты досмотра и пропуска на границе с Китаем? Государство явно не справляется с этой работой. Перед нами огромный рынок сбыта, а продукция туда просачивается по капельке. Повторю вновь: нам повезло, что рядом КНР. Так давайте это ценить. 2 Начать кампанию по пропаганде рыбного питания. Три дня в неделю кушаем рыбу. Самую разную и по разным рецептам - мобилизовать шеф-поваров на это дело. 3 И самое важное. Та рыба, что сейчас в морозильных ларях торговых сетей - это позор и ужас. Даже филе палтуса не надо брать в фасовке под брендом открывателя пролива между Америкой и Чукоткой. Она переморожена и давно потеряла вкус. Вот у нас есть компания "Нерей" (гендиректор Андрей Забуга), её специалисты проверяют качество морепродуктов перед отправкой клиентам. Дать им карт-бланш на проверку рыбы в торговых сетях. Вы удивитесь: та рыба что поступает японцам, совсем не похожа на ту, что оставляют в крае. Нерка, что поймана не вовремя или не сразу заморожена, отличается от идеальной нерки, как мороженая сахалинская навага от свежей наважки пойманной утром. Нельзя приморца заставить есть невкусную рыбу!

