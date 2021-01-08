По ком звенит рында?

Но на сегодняшний день единственным выходом из сложившейся ситуации рыбаки видят в снижении цен и попытках выйти на другие рынки. В прошлом году за тонну минтая просили 1600 долларов, сейчас цена упала до 1000. Рыбаки готовы снижать цену, но только до определённого уровня, когда их работа ещё остаётся рентабельной. И совсем не факт, что такой демпинг всё же заставит Китай открыть порты для русской рыбы. Некоторые рыбопромышленники идут на хитрость, перегружая добытую продукцию на суда других государств прямо в море. Ведь Поднебесная закрыта только для наших экспортёров. Но такие случае единичны, и точно не спасут от краха целую отрасль. Со стороны Росрыболовства звучат робкие намёки на переориентацию наших экспортёров на рынки северной Африки, но достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что минтай выловленный в Охотском море, дойдя до чёрного континента станет «золотым».