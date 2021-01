По ком звенит рында?

Всё так хорошо начиналось…

Ещё в конце прошлого года со стороны нашего азиатского партнёра звучали вполне внятные предупреждения. Если российские рыбопромышленники не озаботятся соблюдением всех мер по предотвращению заражений covid19 на судах, то рыба в китайских портах приниматься не будет. Но похоже наши экспортёры были больше озабочены количеством добытой продукции, чем её безопасностью. И действительно, не смотря на «провальную» в этом году лососёвую путину, общие объёмы выловленной приморскими предприятиями рыбы, по сравнению с 2019 годом выросли на рекордные 12%. Согласно отчёта регионального агентства по рыболовству, по состоянию на 15 декабря, нашими рыбодобытчиками «выловлено 833,7 тысяч тонн водных биоресурсов, из них минтая — 495,3 тысячи тонн, сельди — 111 тысяч тонн, иваси — 68 тысяч тонн, макруруса — 28,5 тысяч тонн, а также 44,3 тысячи тонн кальмара». Региональный проект «Экспорт продукции АПК» национального проекта, ещё до конца года был перевыполнен на 8%. Львиная доля всего этого морского разнообразия было поставлено именно в Китай. Но, начиная со второй половины декабря китайский порт Циндао перестал принимать российскую рыбу. Почему собственно? Некоторые «горячие головы» связали такое поведение китайских властей с запретом на поставку креветок из Поднебесной в начале января минувшего года. Однако для «симметричного ответа» такая реакция кажется как минимум запоздалой. «Как правило, симметричные ограничительные меры принимаются быстрее. Китайские власти учитывали действующие ограничения, но не ориентировались на них как на основную предпосылку.» — считает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. «Сейчас Китай крайне щепетильно относится к вопросам, связанным с коронавирусом: им удалось фактически избежать второй волны, поэтому входящие грузы проходят дополнительную специальную проверку. Об этом свидетельствуют и результаты переговоров: договорились, что российская сторона внедрит более надежную методологию проверки на коронавирус перед отправкой в Китай», — говорит эксперт. И действительно, согласно заявления Россельхознадзора, данные переговоры были проведены ещё 18 декабря. «Китайская сторона отметила необходимость неоднократных исследований на коронавирусную инфекцию экипажа перед отходом судов на промысел, а также рекомендовала проводить тестирования по возвращению судов с промысла.» — сообщает ведомство. Россельхознадзор со своей стороны заверил представителей Китая, что указанные рекомендации были доведены до российских экспортеров. Однако, «были доведены» и «были выполнены», как известно, в нашей стране, это совсем разные истории. И если в начале декабря китайцы на нашей рыбе находили лишь следы коронавируса, то в начале 2021-го covid19 заболело уже несколько работников порта, разгружающих российские суда. В результате 5 января для наших рыбодобытчиков был закрыт последний китайский порт в Даляне. Чем грозит? Казалось бы, закрытие портов — это проблема самого Китая. Ведь именно жители поднебесной не будут теперь получать рыбу, которую они потребляют и перерабатывают в огромных количествах. Однако, как показывает история, наши азиатские соседи умеют прекрасно приспосабливаться, и предпочтут, скорее вообще исключить рыбу из рациона, чем допустить на свою территорию вторую волну коронавируса. А вот нашим рыбопромышленникам в таком случае будет совсем не сладко. Первого января стартовала минтаевая путина, на которую у наших рыбодобытчиков были возложены не малые надежды. «Чем нам это грозит? Грозит крахом, так как около 70 процентов всего выловленного минтая поставляется на территорию Китая. А оставшийся уходит на внутренний рынок России и полностью закрывает его потребности.» — заявил накануне Президент АРПП Георгий Мартынов.- «За три месяца этого года планируется выловить 1,2 млн тонн рыбы. И если Китай будет для нас закрыт, то девать её будет попросту некуда. В России, да и на Дальнем Востоке есть дефицит складских и рефрежираторных мощностей. С их помощью мы сможем „распихать“ 200-250 тысяч тонн рыбы, но никак не 1,2 млн» продолжил эксперт. Ситуация действительно более чем серьёзная. Основные потребители нашей рыбы это Китай, Корея и Япония. Однако холодильники Южной Кореи были заполнены до отказа ещё в конце декабря. Вот как сложившуюся ситуацию прокомментировал Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов: «Сахалин никогда не рассчитывал на большую перевалку продукции. У наших производственников имеются заводы, которые предназначены, в основном, для хранения собственного сырья. Огромный дефицит холодильных мощностей и в Приморье, там, кстати, случались коллапсы даже в хорошие времена, когда Китай был полностью открыт. Практически заполнены и холодильники Южной Кореи». Самое страшное развитие событий, в такой ситуации это заполнение всех холодильных мощностей и трюмов рыбодобывающих судов. В таком случае промысел остановится. Это значит, что предприятия перестанут зарабатывать деньги. А это десятки судов и тысячи моряков и их семей. Люди перестанут получать зарплаты, суда ремонтироваться. Отрасль упадёт в пропасть. Что делать? Ситуация действительно серьёзная, и выход из неё нужно было искать ещё в октябре прошлого года, когда с китайской стороны начали поступать первые сигналы. Однако, кроме попыток переговоров, кардинально ничего не менялось. Но что же можно сделать сейчас? В тот момент, когда крах отрасли не является чем-то эфемерным. Возможность отправки всей вылавливаемой рыбы на отечественный рынок нужно отмести сразу. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании Совбеза РФ уже обращался с предложением оставлять до 5% улова в регионе, чтобы обеспечить жителей края рыбой по доступной цене. Но куда девать остальные 95%? Российский рынок до сих пор работает как сырьевой. Мы не способны переработать и потребить даже малую толику того, что вылавливаем. «Мое личное мнение, что в сложившейся ситуации, виновата, в том числе и ФАС, которая ратовала на проведение аукционов на вылов водных биологических ресурсов, но не занималась вопросами конкуренции при реализации рыбной продукции», — сообщил Президент АРПП Георгий Мартынов. –«Из этой ситуации нужно сделать соответствующие выводы, вспомнить поручения президента Владимира Путина о строительстве рыбоперерабатывающего промышленного кластера в Приморском крае, которые давались несколько лет назад» — добавил он. Но на сегодняшний день единственным выходом из сложившейся ситуации рыбаки видят в снижении цен и попытках выйти на другие рынки. В прошлом году за тонну минтая просили 1600 долларов, сейчас цена упала до 1000. Рыбаки готовы снижать цену, но только до определённого уровня, когда их работа ещё остаётся рентабельной. И совсем не факт, что такой демпинг всё же заставит Китай открыть порты для русской рыбы. Некоторые рыбопромышленники идут на хитрость, перегружая добытую продукцию на суда других государств прямо в море. Ведь Поднебесная закрыта только для наших экспортёров. Но такие случае единичны, и точно не спасут от краха целую отрасль. Со стороны Росрыболовства звучат робкие намёки на переориентацию наших экспортёров на рынки северной Африки, но достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что минтай выловленный в Охотском море, дойдя до чёрного континента станет «золотым». А если просто не ловить? После весеннего лонгдауна, когда вся страна ушла на месячные выходные, можно было бы рассмотреть вариант, вообще не тратить силы на зимнюю путину. Суда поставить на прикол, экипажам выдать среднюю зарплату и ждать пока Китай взвоет от голода. Вероятно это был бы выход, если бы не несколько «но». Во-первых, законодательство в рыболовной отрасли не позволяет нашим рыбопромышленникам устраивать «выходные». «Вылавливать рыбы меньше нельзя, потому что федеральный закон о рыболовстве и водных биологических ресурсах стимулирует вылов. И если компания, в течении двух лет выловит менее 70% от выделенных объемов, то квоты попросту заберут. Не вылавливать мы не можем. Ну и в конце концов — это бизнес, развитие экономики. За этим стоят судоэкипажи, люди, зарплаты, социальные нагрузки определенный. Поэтому вылавливать меньше рыбы мы не можем», — пояснил Президент АРПП Георгий Мартынов. Также он добавил, что в данной ситуации остается одно, выполнять все требования, которые ставят перед Роспотребнадзор и руководство отрасли. «Будем надеяться на то, что таким образом мы поможем властям РФ решить вопрос с открытием китайских портов», — добавил Мартынов.

