Начало нового учебного года — событие, которое ставит новые цели перед тысячами учеников, педагогов и родителей и задает ритм на долгие месяцы. О важнейших вызовах в педагогической сфере в интервью «Золотому Рогу» накануне 1 сентября рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

— Наталья Валерьевна, какие вопросы перед началом нового учебного года для Министерства образования края являются первоочередными? — Думаю, самым главным для нас в любой период является вопрос качества образования. Это волнует всех — и родителей, и министерские органы управления. Ну, а традиционная августовская приёмка школ — это ежегодный рабочий момент, который требует также особой концентрации усилий. К последней декаде августа все школы края уже прошли эту процедуру, на краевом педагогическом форуме мы заслушали доклад об этом. Практически во всех городах Приморья есть школы, которые в этом году серьёзно обновили свою инфраструктуру, приобрели оборудование. В этой части вопрос содержания школ — хоть и прерогатива муниципалитетов, но и край все равно помогает, если, например, на ремонт требуется серьёзное финансирование, а муниципальных денег не хватает. Кроме того, по федеральной программе в этом году по всему Приморью на базе 43-х школ создаются «Точки роста» — образовательные центры, где школьники будут получать навыки проектной деятельности по нескольким направлениям — технологии, математике, информатике, ОБЖ. — Как решается кадровый вопрос в приморских школах? — Если два года назад потребность в кадрах в сфере образования была 1300 человек, то сегодня не хватает всего 400 педагогов. Дефицит уменьшился более чем в три раза. Более того, хочу сказать, что планируемые цифры по педагогам, которые должны были прийти в текущем году в отрасль, уже перевыполнены. — В этом году произошла реорганизация педагогического образования в крае, и Уссурийский пединститут перешёл под эгиду ВГУЭС. Какие ожидания вы с этим связываете? — Конечно, мы надеемся, что реорганизация не ограничится формальным переподчинением, и педагогическое образование в крае получит новые стимулы к развитию. Вместе с тем хотелось бы отметить, что в этом году конкурс на педагогические специальности в Школе педагогики ДВФУ был 20 человек на место. Набрали 150 студентов, в том числе много приезжих из других регионов. Это очень здорово. Нельзя сказать, что в педагоги никто не идёт. Однако впоследствии многие не удерживаются в сфере образования. И если старшее поколение учителей постепенно уходит из школ в силу возраста, то молодые часто уходят, столкнувшись с трудностями реальной жизни, которая отличается от фильмов. Не всегда педагог может рассчитывать на помощь родителей, не всегда на него с любовью смотрят дети. И учить будущих педагогов умению работать с родителями, знанию подростковой психологии, наверное, важнее, чем методике преподавания того или иного предмета. — Наверное, в сглаживании школьных конфликтов свою роль должны играть службы медиации? — Конечно, они существуют, но, к сожалению, зачастую, лишь формально. Я говорила об этом на педагогическом форуме: формальность в нашей работе недопустима — и не только в отношении медиации. Воспитательная работа в школе — это не организация праздников. Это когда при входе в школу ученики здороваются с вами. Если мы победим формализм, и каждый из нас согласится, что от него в этой жизни что-то зависит, всё будет совершенно иначе. — Можно ли говорить о том, что сегодня наметилась тенденция, когда родители забирают детей на семейное обучение, не доверяя школе? Может ли интернет в будущем заменить школу? — Интернет, безусловно, учителя не заменит, но семья имеет право заниматься обучением ребёнка. Действительно, такие случаи наблюдаются — и я не могу сказать, что это плохо. Иногда ребёнок учится с опережением, а школа не может дать ему индивидуального образовательного маршрута — в таких случаях семейное обучение является выходом. Существует множество систем дополнительного образования для одарённых детей, семьи могут выбирать среди них. Могу отметить, что в центральных регионах России это явление распространено куда шире, чем в Приморье. Другой вопрос, что семьям надо помогать в организации учебного процесса, полностью самостоятельно они могут не справиться с этим. — Что бы вы пожелали родителям и детям в преддверии 1 сентября? — Родителям хотелось бы пожелать понимания, что воспитательные задачи у семьи и у школы — одинаковые. По большому счёту, мы должна стараться, чтобы каждый ребёнок был счастлив — в том числе от того, что он ходит в школу. Педагоги — не враги ученикам, и нужно находить с ними общий язык. Ну, а ученикам, особенно старшеклассникам, я пожелала бы большей самостоятельности. В старших классах уже пора учиться быть ответственными за себя и свою жизнь, и понимать, что сегодняшнее отношение к делу, к учёбе формирует дальнейшую жизненную позицию. Хотелось бы, чтобы эта позиция не была инфантильной. Школа должна научить учиться — эта личностная компетенция, которая гораздо важнее простого знания формул.

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