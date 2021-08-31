Жители Пограничного хотят одну новую школу вместо нескольких старых

Глава Приморского края Олег Кожемяко поручил краевому министру образования рассмотреть вопрос строительства в поселке Пограничный новой средней школы. Об этом главу региона попросили местные жители на онлайн встрече с ним в понедельник, 30 августа.

Руководители и представители ключевых ведомств регионального правительства рассказали гражданам, какая работа ведется на территории Пограничного муниципального округа по таким направлениям, как дорожное хозяйство, здравоохранение, образование, спорт и так далее. Обсуждая тему образования, жители попросили губернатора оказать содействие в постройке новой современной школы, взамен старых. Эскиз здания уже готов. Новая школа могла бы не только повысить комфорт учеников и педагогов, но и сократить расходы на эксплуатацию, охрану. — Идея хорошая, я не против. Давайте взвесим все, посмотрим на финансовые возможности наши и федерального центра, спонсорской поддержки, — обозначил Олег Кожемяко, дав поручение региональному Минобразования разобраться в этом вопросе и подготовить варианты решения. Кроме того, жители обратили внимание на аварийное состояние моста в селе Богуславка на трассе Уссурийск–Пограничный. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства края Алексея Игнатенко, контракт с проектировщиком по ремонту моста заключен, сейчас проект проходит экспертизу. Губернатор обязал рассмотреть вариант применения современных технологий, значительно удешевляющих объект при заданном уровне надежности. Ранее в пресс-службе региона сообщали, что в селе Летно-Хвалынское Спасского района построят новую школу на 300 мест. Олег Кожемяко поддержал просьбу сельчан, с которой они обратились к нему, когда он посетил муниципалитет в ходе рабочей поездки по краю. Глава Спасского района Андрей Колот отметил, что сейчас в Летно-Хвалынском проживают более 250 школьников. Их приходится развозить в соседние с селом образовательные учреждения. Олег Кожемяко подчеркнул, что муниципалитету нужно подготовить заявку на проектно-сметную документацию в министерство строительства Приморского края. — Как проект будет готов, приступим к строительству, — пообещал глава Приморья. Отметим, строительство и ремонт школ в регионе проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

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