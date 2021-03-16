Пожарная (не)безопасность

Резонансные пожары, в которых погибают люди, всегда на несколько дней взбудораживают общество. В комментариях к новостям на информационных сайтах, на страницах в соцсетях люди пишут гневные слова в адрес застройщиков, возмущаются по поводу «узких проездов»…
Вот и пожар в жилом комплексе на Нейбута,6 еще совсем недавно вызывал жаркие дискуссии и бурные обсуждения. Но проходят дни, тема теряет актуальность, постепенно накал эмоций угасает, и что же остается в сухом остатке? Увы, но фактически – ничего. До следующей трагедии.
От пожара не застрахован никто, но от чего и от кого зависит, насколько серьёзными будут его последствия? На этот и другие вопросы отвечает Ольга Леонова, приморский эксперт по пожарной безопасности.
Можно ли сказать, что если сегодня строить дом со строгим соблюдением всех требований и норм, то он будет абсолютно безопасен?
Начнем с того, что требования пожарной безопасности всегда были строгими для любых объектов, независимо от назначения. Но к домам высотой более 30 метров предъявляются совершенно другие требования, чем, например, к зданиям до 30 метров. Для зданий до 75 метров, которые в основном сейчас строятся, нормативными документами предусматривается полный комплекс пожарной автоматики, включая сигнализацию, оповещение, противодымную защиту, противопожарный водопровод. И конечно же, все эти системы требуют комплексного технического обслуживания.
На данный момент практически все объекты, которые вводятся в эксплуатацию (могу утверждать в отношении тех домов, которые я сопровождаю как эксперт), строятся в соответствии с нормами и комплекс требований пожарной безопасности выполняется в полном объеме.
Верно ли, что корни и причины резонансных пожаров кроются в нарушениях, возникающих в процессе эксплуатации здания? Кто чаще создает эти нарушения - УК, жильцы?
Верно, основные причины гибели людей и большого ущерба при пожарах связаны не столько со строительством, сколько с нарушением правил эксплуатации этих объектов: с техническим обслуживанием пожарной автоматики, содержанием путей эвакуации и обеспечением пожарных проездов. Эти проблемы стали причиной трагедии и на Нейбута,6. Если же вспомнить, к примеру, о печальном пожаре 2006 года в «ПромстройНИИпроекте», то там было несколько факторов, в том числе блокировка проезда пожарной техники и перепланировки, которые привели к невозможности эвакуации, способствовали распространению дыма.
Можно чуть подробнее узнать о таких нарушениях - какие случаются чаще всего?
Если мы говорим о том, какие нарушения наиболее распространены именно в жилых домах, то, как показывает практика, часто жильцы сами создают себе смертельно опасные проблемы. Например, демонтируется пожарная сигнализация.
Почему? Потворствующие своим вредным привычкам граждане курят в общих коридорах – сигнализация реагирует на дым, и чтобы не срабатывали системы противодымной защиты, ее переводят в ручной режим или вообще отключают.
Перегораживаются коридоры, их заставляют различным хламом, нарушается работа как систем противодымной защиты, так и противопожарного водопровода. Все это приводит к невозможности своевременного обнаружения, своевременного оповещения, быстрой эвакуации и эффективной работы подразделений пожарной охраны.
И что с этим делать? Допустим, жильцы поставили дверь на отсек. Куда жаловаться?
Это нарушение – установка дверей, не предусмотренных проектной документацией. Нужно помнить, что в зданиях повышенной этажности такие двери в общих коридорах этажей могут мешать работе противодымных систем. Конечно же, нужно обращаться в территориальный отдел надзорной деятельности, там к таким нарушениям относятся серьезно.
Часто после резонансных пожаров главной темой обсуждения становятся узкие дворы и невозможность проезда пожарной машины к дому. Насколько это вообще важно? Имеет ли принципиальное значение?
Конечно же, доступность придомовой территории для проезда и подъезда пожарной техники - очень серьезный фактор. И это одна из первых задач проектировщиков при планировании застройки участка. Именно соблюдение требований в этой части обеспечивает своевременное начало работ по тушению. В такие моменты счет идет на секунды, нужно успеть локализовать пожар и спасти людей. Еще надо отметить, что если пожарная лестница может проехать, это совсем не значит, что ее можно будет установить. Для этого машине-лестнице требуется площадь шириной шесть метров! Не меньше.
И если человек паркует свою машину у дома, рассуждая: «Ну, в случае чего «пожарка» проехать может», он уже создает основу для будущей трагедии. Потому что «проехать» - да, сможет. Работать – нет.
Другая ситуация – когда запаркован подъезд к пожарному гидранту, нет возможности подключить пожарную машину и своевременно начать работу по тушению. Повторюсь, что чаще всего проезды соответствуют требованиям, другое дело, что они запаркованы…
К сожалению, как эксперт по пожарной безопасности, я не вижу пока никаких предпосылок к тому, что ситуация в этой области может улучшиться. Очень трудно донести до людей (и не важно предприниматели это, сотрудники управляющих компаний или просто жители домов) необходимость выполнять требования и предписания техники пожарной безопасности.
И это связано с низким уровнем социальной ответственности и осознанности поведения.
Если приехать сегодня в тот же двор на Нейбута, 6, он будет так же запаркован, как и во время пожара. И над гидрантом будет стоять чья-то машина. Никого не волнует, что один раз уже произошла трагедия, никто ничему не учится. Да, несколько лет назад было резкое увеличение количества устраненных нарушений, выявленных при проверках, на фоне существенного повышения штрафов. Но после введения моратория на проверки, в том числе по пожарной безопасности, на многих объектах вышла из строя система автоматики, и пока никто не собирается вкладываться в ремонт, оставляя эти вопросы «на потом». Пока гром не грянет, как обычно…
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.