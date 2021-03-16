Пожарная (не)безопасность

Конечно же, доступность придомовой территории для проезда и подъезда пожарной техники - очень серьезный фактор. И это одна из первых задач проектировщиков при планировании застройки участка. Именно соблюдение требований в этой части обеспечивает своевременное начало работ по тушению. В такие моменты счет идет на секунды, нужно успеть локализовать пожар и спасти людей. Еще надо отметить, что если пожарная лестница может проехать, это совсем не значит, что ее можно будет установить. Для этого машине-лестнице требуется площадь шириной шесть метров! Не меньше.