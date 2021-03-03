МЧС проверит горевший жилой комплекс во Владивостоке

МЧС проверит горевший жилой комплекс во Владивостоке

Сегодня, 16:39ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
МЧС Приморья сообщает, что органы Госпожнадзора проверят жилой комплекс Фрегат-2 во Владивостоке. Там 2 марта случился пожар, в котором погибли двое детей.

«По данным МЧС по Приморскому краю сегодня начата проверка органами Госпожнадзора жилого комплекса Фрегат-2», — сообщили в краевом правительстве.

Ранее «Золотой Рог» сообщал о том, что пожар произошёл на 21 этаже по улице Нейбута, 6 во Владивостоке. Двое детей погибли при возгорании.

Прокуратура начала проверку произошедшего — прокурор выехал на место происшествия, для установки всех обстоятельств.

Отмечается, что в части пожарной охраны могли быть нарушения — дом 2019 года постройки и по словам управляющей организации все системы находятся в рабочем состоянии и регулярно обслуживаются.

Однако журналисты выяснили, что некоторые жильцы не слышали пожарной тревоги, а узнали о возгорании, почуяв едкий дым.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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