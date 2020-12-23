Олег Гуменюк: Мы намерены наверстать упущенное и сдать все объекты в ближайшее время

- Благоустройство общественных пространств у нас идет по нескольким программам. В первую очередь - национальный проект «Жилье и городская среда». Финансирование работ идет из федерального, краевого и городского бюджетов. По этому нацпроекту во Владивостоке появится к Новому году еще одно место отдыха. Завершить работы на улице Верхнепортовой, 41 строители планируют к концу недели. Для жителей Эгершельда, уверен, это настоящий подарок к Новому году. Нам удалось расселить людей, которые раньше жили здесь в деревянном бараке, снести его и сделать новый сквер. Место очень красивое и удачно расположено – рядом вся инфраструктура. Кстати, именно это и привлекало резидентов, которые хотели построить на данном участке дом, но нам удалось отстоять общественную территорию и сделать новое, комфортное место для отдыха. Площадь сквера довольно большая – более гектара. Он разделен на две части. На одной из них рабочие в эти дни завершают монтаж новой спортивной площадки и лестницы с пандусом для маломобильных граждан. А рядом со спортивной площадкой в прошлом году, благодаря программе «1000 дворов», появилась большая современная детская площадка. Во второй части сквера, расположенной через дорогу, работы также подходят к концу. Здесь будет установлен памятник защитникам Отечества - героям-пограничникам Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу, погибшим в бою за остров Даманский.