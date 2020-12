Олег Гуменюк: Мы намерены наверстать упущенное и сдать все объекты в ближайшее время

Пандемия и циклон, безусловно, внесли свои коррективы в планы благоустройства общественных пространств Владивостока, однако работа в этом направлении продолжается несмотря ни на что.

Долгое время в краевом центре, как говорится, руки не доходили до обустройства скверов, парков и прочих мест отдыха жителей. У города просто не было ресурсов, зато было много других насущных проблем. Теперь все изменилось. В теплое время года не проходило и месяца, чтобы не открывалось новое место отдыха, либо реконструированный старый объект. О том, что удалось сделать за последнее время для благоустройства города, что еще в планах, чем в этом могут помочь сами горожане и о перспективах восстановления зеленых насаждений Владивостока после разрушительного ноябрьского циклона «Золотому Рогу» в эксклюзивном интервью рассказал глава города Олег Владимирович Гуменюк. - Олег Владимирович, на ваш взгляд, насколько важны для города и горожан общественные пространства, стоит ли им уделять повышенное внимание? - Безусловно, Владивостоку нужны современные общественные пространства. Наш город должен идти в ногу со временем. Сейчас перед администрацией Владивостока стоит важная задача – комплексное развитие и содержание общественных пространств. Речь идет не только о разработке проектов благоустройства и их реализации, но и о культурном и событийном наполнении городских пространств. И тот отклик, который мы получаем от горожан, говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Жители очень активно принимают участие в голосованиях за те территории, которые необходимо благоустроить, вместе с нами обсуждают проекты изменений. - В марте 2020 года в структуре администрации города была создана целая Дирекция общественных пространств с самыми широкими полномочиями в сфере обустройства достаточно больших территорий города. Какие цели и задачи были поставлены перед Дирекцией, и насколько оправдало себя создание такой структуры? - Задача Дирекции - создать современные и востребованные общественные пространства во Владивостоке. Проекты, реализованные Дирекцией общественных пространств за прошедший год, получили положительную оценку. Стоит отметить, что учреждение работает по принципу «одного окна» - оно включает в себя этапы проектирования, архитектурного надзора при благоустройстве и ремонте, эксплуатацию и насыщение мероприятиями всех общественных территорий. Раньше эти составляющие были разделены между разными управлениями. Сейчас, соединив все эти функции в одном учреждении, мы видим результат – наши скверы не только меняются визуально, но и наполняются жизнью. Самый яркий пример – сквер Пушкина, где этим летом проходили творческие вечера «А где Пушкин?». Я сам посещал эти мероприятия и видел, с каким интересом туда приходят люди. Уже сейчас можно сказать, что наши решения оправданы и эффективны, и мы дальше будем применять эти технологии в части оптимизации задач, структурирования работы, а горожане будут видеть результат. - Могут ли жители города влиять на то, как будут выглядеть площади, парки, скверы? У нас же есть примеры, когда некоторые решения специалистов просто шокировали горожан. С другой стороны, люди достаточно консервативны. Они привыкают к каким-то определенным образам и видам, им очень сложно угодить. Общеизвестна история с Эйфелевой башней в Париже, которую в первые месяцы все просто ненавидели. Часто бывает, что готовый объект люди начинают позитивно оценивать только когда он готов и к нему немного привыкли. Где тот баланс между взглядом профессионала и простого горожанина? - Мы максимально стареемся вовлечь горожан в обсуждение благоустройства пространств, их функционального назначения. Сначала мы проводим голосование за общественные территории, которые необходимо благоустроить. Когда победители рейтингового голосования определены, мы приступаем к опросу жителей, что они хотели бы видеть в обновленных скверах и набережных. Кстати, сейчас идет обсуждение восьми территорий, которые мы планируем благоустроить. По итогам обсуждений архитекторы разработают дизайн-проекты общественных территорий, которые после этого также будут представлены горожанам. Мы используем метод соучаствующего проектирования, когда техническое задание на проект разрабатывается в ходе активного обсуждения. Безусловно, есть спорные моменты, когда люди с сомнением относятся к тем или иным решениям. В таких случаях мы стараемся выслушать все мнения и найти то решение, которое устроило бы большинство. Но важно отметить, что архитектор, разрабатывая проект, учитывает исходные данные территории, ее особенности, и принимает решение, что применимо к конкретной общественной территории, а что нет. Поэтому нельзя полностью перечеркивать видение специалистов. Кроме того, сейчас в администрации Владивостока создается Общественный совет по вопросам архитектуры и дизайна городской среды, который будет помогать выстраивать конструктивный диалог. В совет войдут представители администрации и Думы города, специалисты в области архитектуры, дизайна и градостроительства, представители научных, проектных, а также общественных организаций, деятельность которых связана с архитектурно-художественной деятельностью, урбанистикой, охраной культурного наследия. - Из каких источников финансируется реконструкция общественных пространств во Владивостоке? - Благоустройство общественных пространств у нас идет по нескольким программам. В первую очередь - национальный проект «Жилье и городская среда». Финансирование работ идет из федерального, краевого и городского бюджетов. По этому нацпроекту во Владивостоке появится к Новому году еще одно место отдыха. Завершить работы на улице Верхнепортовой, 41 строители планируют к концу недели. Для жителей Эгершельда, уверен, это настоящий подарок к Новому году. Нам удалось расселить людей, которые раньше жили здесь в деревянном бараке, снести его и сделать новый сквер. Место очень красивое и удачно расположено – рядом вся инфраструктура. Кстати, именно это и привлекало резидентов, которые хотели построить на данном участке дом, но нам удалось отстоять общественную территорию и сделать новое, комфортное место для отдыха. Площадь сквера довольно большая – более гектара. Он разделен на две части. На одной из них рабочие в эти дни завершают монтаж новой спортивной площадки и лестницы с пандусом для маломобильных граждан. А рядом со спортивной площадкой в прошлом году, благодаря программе «1000 дворов», появилась большая современная детская площадка. Во второй части сквера, расположенной через дорогу, работы также подходят к концу. Здесь будет установлен памятник защитникам Отечества - героям-пограничникам Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу, погибшим в бою за остров Даманский. А, например, реализация первого этапа проекта «Благоустройство территории Мыс Ахлестышева» проводится в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае», эти работы осуществляются на средства краевой субсидии. Администрация города всеми силами поддерживает эти работы. За счет своих средств мы готовим проекты, работаем с архитекторами. - А насколько городские власти независимы в решении, на что потратить деньги, которые выделены на обустройство общественных пространств из федерального бюджета? - Конечно, в этом вопросе мы зависимы. И зависим мы именно от горожан, так как жители Владивостока решают, какие пространства будут благоустроены, как они визуально будут выглядеть, какие мероприятия там будут проходить. - Насколько планы на 2020 год в этой сфере удается реализовать? Думаю, не мне говорить, насколько этот год оказался тяжелым во всех смыслах. Что успели сделать, а что придется передвинуть на следующий год? - Ввиду пандемии и погодных условий сроки на некоторых объектах затянулись, но мы намерены наверстать упущенное и сдать все объекты в ближайшее время. Кроме того, часть объектов изначально планировалось благоустраивать поэтапно, например, пляж на Ахлестышева. - Прошедший ледяной дождь нанес просто катастрофический урон Владивостоку. И общественные пространства пострадали очень серьезно. Без слез нельзя смотреть на то, что стало с деревьями. Парки и скверы просто завалены ветками и упавшими деревьями. Понятно, что главная задача - наладить жизнеобеспечение районов города, но есть ли хотя бы предварительные оценки масштаба ущерба, нанесенного нашим общественным пространствам прошедшим в ноябре циклоном? Возможно, какие-то пространства придется восстанавливать? - Город сильно пострадал от прошедшего ледяного дождя. Повреждено порядка 80% зеленых насаждений. Ранней весной проведем мониторинг и определим, какие из деревьев и кустарников смогут восстановиться, а какие придется полностью удалять. Что касается скверов, то в Игнатьевском пострадала опора освещения и электрощиток, но их уже восстановили. Кроме того, на детскую площадку, которую как раз устанавливали, упало дерево, поэтому сейчас подрядная организация занимается её восстановлением. Основной удар приняли на себя крупные деревья. Ущерб еще только устанавливается, но уже сейчас принято решение - в следующем году в городе будут высажены молодые деревья. Мария ПУШКАРЕВА Благодарим за помощь в подготовке материала отдел оперативной информации управления по работе со СМИ администрации города Владивостока.

