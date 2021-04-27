В ближайших планах развития — увеличение перерабатывающей способности Терминала до 8 млн тонн угля в год, а к 2030 году — до 20 млн. Сейчас мы работаем над развитием пропускной способности железнодорожной станции Находка — Восточная, в рамках проекта «Развитие перегрузочного комплекса ООО «Восточно-Уральский терминал». Осуществление данной реконструкции планируется за счет средств Инвестора. В качестве резидента СПВ предприятие намерено осуществить комплексные инвестиции в транспортную среду и увеличить перевалочные мощности терминала. Кстати, когда реконструкция железнодорожной инфраструктуры на станции Находка-Восточная будет завершена, предприятие передаст пути ОАО «РЖД» в качестве транспортной линии общего пользования, что потенциально приведет к увеличению пропускной способности не только ООО «ВУТ», но и прочих стивидоров.