Глава Минвостокразвития предложил ввести на Дальнем Востоке угольный сбор

В среду, 10 марта, Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства РФ. Глава кабинета министров Михаил Мишустин и члены Правительства приняли участие в совещании в режиме видеоконференции.
В качестве основного вопроса рассматривался доклад Алексея Чекункова по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики.
В своем докладе глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики определил ряд приоритетов для успешного развития региона.
Третий шаг, по мнению Алексея Чекункова, должен способствовать увеличению собственных доходов Дальнего Востока, для чего необходимо обеспечить рост и диверсификацию экономики.
Еще одно предложением министра относилось к теме туризма и экологии.
«Пандемия закончится, и Дальнему Востоку предстоит бороться за лидерство как туристическому направлению. У нас уникальная природа, но расстояния служат большим барьером для многих россиян, чтобы к ней прикоснуться», — констатировал Чекунков.
В этой связи глава Минвостокразвития предложил сформировать целевой фонд развития экологического туризма на Дальний Восток.
В качестве финансового источника министр просил рассмотреть введение целевого сбора на погрузку угля в портах Дальневосточного федерального округа в размере, например, 25 рублей за тонну. «Его можно собирать с судовладельцев, большинство из которых ходят под иностранным флагом. Он составит всего около 1% от маржи угольного бизнеса», — считает Алексей Чекунков.
По прогнозам, такая мера обеспечит поддержку в сфере экологического туризма в объеме более 2,5 миллиарда рублей в год и принесет дополнительный доход занятым в туризме дальневосточникам, мимо которых ежегодно в порты едет 100 миллионов тонн угля.
Это предложение спешно прокомментировал заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак: «Мы этот вопрос обсуждали — по развитию угольной отрасли, по развитию инфраструктуры, но вопрос, касающийся увеличения портовых сборов, не обсуждался. Мы просили бы сейчас не принимать решение, мы его дополнительно обсудим».