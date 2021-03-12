Глава Минвостокразвития предложил ввести на Дальнем Востоке угольный сбор

В качестве финансового источника министр просил рассмотреть введение целевого сбора на погрузку угля в портах Дальневосточного федерального округа в размере, например, 25 рублей за тонну. «Его можно собирать с судовладельцев, большинство из которых ходят под иностранным флагом. Он составит всего около 1% от маржи угольного бизнеса», — считает Алексей Чекунков.