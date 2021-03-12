Глава Минвостокразвития предложил ввести на Дальнем Востоке угольный сбор

Глава Минвостокразвития предложил ввести на Дальнем Востоке угольный сбор

Сегодня, 10:23
Бизнес
Фото: ИК "Золотой Рог"
Мера принесет дополнительный доход занятым в туризме дальневосточникам
Бывший министр энергетики поторопился притормозить предложение

В среду, 10 марта, Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства РФ. Глава кабинета министров Михаил Мишустин и члены Правительства приняли участие в совещании в режиме видеоконференции.

В качестве основного вопроса рассматривался доклад Алексея Чекункова по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики.

В своем докладе глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики определил ряд приоритетов для успешного развития региона.

Третий шаг, по мнению Алексея Чекункова, должен способствовать увеличению собственных доходов Дальнего Востока, для чего необходимо обеспечить рост и диверсификацию экономики.

Еще одно предложением министра относилось к теме туризма и экологии.

«Пандемия закончится, и Дальнему Востоку предстоит бороться за лидерство как туристическому направлению. У нас уникальная природа, но расстояния служат большим барьером для многих россиян, чтобы к ней прикоснуться», — констатировал Чекунков.

В этой связи глава Минвостокразвития предложил сформировать целевой фонд развития экологического туризма на Дальний Восток.

В качестве финансового источника министр просил рассмотреть введение целевого сбора на погрузку угля в портах Дальневосточного федерального округа в размере, например, 25 рублей за тонну. «Его можно собирать с судовладельцев, большинство из которых ходят под иностранным флагом. Он составит всего около 1% от маржи угольного бизнеса», — считает Алексей Чекунков.

По прогнозам, такая мера обеспечит поддержку в сфере экологического туризма в объеме более 2,5 миллиарда рублей в год и принесет дополнительный доход занятым в туризме дальневосточникам, мимо которых ежегодно в порты едет 100 миллионов тонн угля.

Это предложение спешно прокомментировал заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак: «Мы этот вопрос обсуждали — по развитию угольной отрасли, по развитию инфраструктуры, но вопрос, касающийся увеличения портовых сборов, не обсуждался. Мы просили бы сейчас не принимать решение, мы его дополнительно обсудим».

Сюжеты:
Приморье
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ЭкономикаНалогиэкологиятуризмДальний Востокморские портыугольпорт
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