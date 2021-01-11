Андрей Калачинский: "Господь услышал Кожемяко - вся рыба останется в Приморье"

Есть у нас заводы по переработке минтая в Приморье? Есть! "Русская рыбопромышленная компания" в сентябре минувшего года запустила такое производство в ТОР "Надеждинский". Его проектная мощность 150 тонн продукции в сутки . Другой добытчик - "Доброфлот" в ТОР "Большой Камень" тоже построил завод по переработке минтая - 110 тонн в сутки. А теперь спросите себя: вы покупаете их продукцию? Она вообще есть на прилавках? И что это? Крабовые палочки? Брикеты филе? Или, как сказала репортёр одного из телеканалов в репортаже, "сочные стейки из филе минтая"?