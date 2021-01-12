Бюджет, ГЧП и капремонт: какие поправки в приморское законодательство приняты в конце 2020 года

— Туриндустрия долгие годы была флагманом развития края. И очень важно, сейчас, пока у нас есть время, создать задел для ее восстановления. В рамках концессионного соглашения планируется, что инвестор проведет реконструкцию помещений и будет использовать их для открытия гостиницы категории не ниже, чем «три звезды». Срок действия соглашения составит 30 лет, при этом объект должен быть введен в эксплуатацию не позже пяти лет с момента подписания договора. Само здание остается в краевой собственности, что крайне важно для нас, — говорит депутат Игорь Шауфлер.