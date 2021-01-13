«Три весёлых буквы»

Одни из главных вопросов, возникающих в связи с созданием нового ведомства, — а так ли необходима еще одна структура и будет ли она эффективной? Сегодня почти все органы власти мониторят интернет-пространство, в том числе социальные сети, с целью сбора жалоб населения и другой обратной связи о своей работе. Такую работу давно ведут крупные коммерческие компании, завязанные на клиентский сервис, и госструктуры начали потихоньку брать с них пример. Для отслеживания негативных отзывов в соцсетях существует система «Инцидент-Менеджмент», которой пользуются власти различных уровней. С одной стороны, ЦУР — это шаг вперед в этом направлении. Он позволит собирать и анализировать обратную связь из любых интернет-источников. С другой — а станет ли в реальности от этого лучше тем, ради кого он создан, то есть обычным людям?