Правительство смягчило условия льготного финансирования инвестпроектов на Дальнем Востоке

Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, станет ещё проще получить льготное финансирование.

Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно принятому решению, с 5% до 2% годовых снижена ставка кредитования по проектам Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), что сделает займы ещё более доступными. Минимальная стоимость инвестпроекта зафиксирована на уровне 50 млн рублей (ранее эта планка была в пять раз выше – 250 млн рублей). Льготные кредиты выдаются на создание инфраструктуры и производственных мощностей в различных отраслях. В приоритете – транспорт, энергетика, сельское хозяйство, туризм и поддержка проектов, запущенных на территориях опережающего развития. Как отметил премьер-министр, решение облегчит долгосрочное финансирование проектов, реализуемых малым и средним бизнесом, поможет привлечь инвестиции в приоритетные отрасли и поможет социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Сегодня на территории региона реализуется более 2,6 тыс. инвестиционных проектов, фактический объем вложений в которые превышает 1,2 трлн рублей. Создано 63 тыс. рабочих мест. При этом на каждый рубль бюджетных инвестиций приходится 24,6 рублей частных инвестиций. ФРДВ является одним из ключевых институтов развития Дальнего Востока и Арктики. С 2015 по 2020 годы фонд инвестировал 63 млрд рублей в 23 проекта общим объемом 740 млрд рублей, ежегодно увеличивая объемы инвестиций на 20%. За этот период активы организации выросли более чем в 5 раз – до 81 млрд рублей. В инвестиционном портфеле ФРДВ - крупнейшие на Дальнем Востоке индустриальные и инфраструктурные проекты. Такие как новый аэропорт Хабаровска, горно-обогатительный комбинат в Хабаровском крае, энергетическая инфраструктура для одного из крупнейших российских месторождений золота в Якутии, первый в России завод по глубокой переработке сои в Амурской области, новые паромы для переправы Ванино-Холмск, жилье для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» и др. Поддержанные фондом проекты дадут прирост ВРП в объеме более 1 трлн рублей. Наряду с инвестиционной деятельностью фонд реализовал ряд социально значимых программ, направленных в том числе на поддержку малого и среднего бизнеса. По программе льготного кредитования «Доступный кредит для МСП» профинансирован 881 проект общим объемом 18 млрд рублей. В этом году ФРДВ, совместно с Mail.ru и ВЭБ.РФ, запустили программу «Развивай.рф | Бизнес онлайн», которая помогла перевести бизнес в онлайн тысячам дальневосточных предпринимателей. Как отметил в выступлении на форуме «ДФО 2020» министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, некоторые компании буквально налету смогли заново изобрести свою бизнес-модель, открыли онлайн-магазины с помощью этой программы и вышли на федеральный уровень. Фонд первым из институтов развития приступил к созданию цифровых сервисных платформ для бизнеса. Работает интернет-сервис для инвесторов в аквакультуру, благодаря которому административные процедуры переведены в цифровой формат, сроки оформления участков сократились со 180 до 80 дней, увеличились объемы выделенных для хозяйственной деятельности акваторий. Разработаны цифровая платформа лесвосток.рф для инвесторов в лесную отрасль, цифровой двойник Арктики. Весной 2020 года Фонд, по поручению вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и совместно с крупнейшими российскими компаниями, осуществил масштабную программу помощи регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусной инфекцией. Поставлено более 1,1 млн средств индивидуальной защиты, закуплено медицинское оборудование на общую сумму 900 млн руб. Осенью этого года началась реформа системы институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Ее целью является создание единого механизма управления, повышение эффективности и фокусирование на достижении национальных целей. Правительством принято решение сократить количество институтов развития Дальнего Востока и Арктики и создать единую структуру, подведомственную Минвостокразвития РФ. Единый институт, действуя в режиме «одного окна», замкнет на себе функции управления преференциальными территориями, привлечения инвестиций и человеческого капитала. Финансирование приоритетных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике обеспечит ВЭБ.РФ. Реорганизация институтов развития, при сохранении их функционала, сделает систему более эффективной и удобной как для граждан, так и для инвесторов.

