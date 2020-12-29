Правительство смягчило условия льготного финансирования инвестпроектов на Дальнем Востоке

Осенью этого года началась реформа системы институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Ее целью является создание единого механизма управления, повышение эффективности и фокусирование на достижении национальных целей. Правительством принято решение сократить количество институтов развития Дальнего Востока и Арктики и создать единую структуру, подведомственную Минвостокразвития РФ. Единый институт, действуя в режиме «одного окна», замкнет на себе функции управления преференциальными территориями, привлечения инвестиций и человеческого капитала. Финансирование приоритетных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике обеспечит ВЭБ.РФ. Реорганизация институтов развития, при сохранении их функционала, сделает систему более эффективной и удобной как для граждан, так и для инвесторов.