Снегопад в Приморье: Некоторые студенты ушли на «удаленку»

К слову, Артемовский филиал Владивостокского базового медицинского колледжа в связи со сложной дорожной обстановкой отпустил некоторых своих студентов на удаленку, поскольку часть студентов добираются в филиал из Владивостока и других населенных пунктов, что сейчас крайне проблематично. Сегодняшние занятия решено проводить дистанционно.