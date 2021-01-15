Снегопад в Приморье: Власти региона рекомендуют работодателям отпустить сотрудников пораньше

Снегопад в Приморье: Власти региона рекомендуют работодателям отпустить сотрудников пораньше

Сегодня, 14:25
Общество
Глава Приморского края рекомендовал работодателям отпустить сотрудников пораньше в пятницу, 15 января. По мнению Олега Кожемяко, такой подход позволит снизить риск пробок и аварий на дорогах из-за начинающегося снегопада в отдельных городах и районах Приморья.

Губернатор обратился к приморцам на своей страничке в Инстаграм.

«Друзья, сегодня во многих территориях Приморья пройдёт снегопад.

Где-то снег уже начался. В связи с этим утром провёл совещание. Главы территорий, ресурсоснабжающие и дорожные службы отчитались о готовности оперативно ликвидировать последствия непогоды. ⠀

Прошу приморцев по возможности отказаться от использования личного транспорта, а также не парковать машины вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники. ⠀

Любителей зимней рыбалки прошу не выходить на лёд, поскольку возможны отколы льдин в Амурском и Уссурийском заливах. Последствия сегодняшней рыбалки могут быть самыми трагичными. ⠀

Работодателей прошу по возможности отпустить сотрудников пораньше с работы», — написал Олег Кожемяко.

Кроме того, к жителям Владивостока обратился и мэр столицы края. Олег Гуменюк также рекомендует руководителям предприятий и организаций города сократить рабочий день в связи с погодными условиями. В краевой столице уже начался снег, который усилится в послеобеденное время и будет сопровождаться сильным ветром. Горожан также просят по возможности воздержаться сегодня от поездок на личном транспорте.

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