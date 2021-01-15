Снегопад в Приморье: Власти региона рекомендуют работодателям отпустить сотрудников пораньше

Кроме того, к жителям Владивостока обратился и мэр столицы края. Олег Гуменюк также рекомендует руководителям предприятий и организаций города сократить рабочий день в связи с погодными условиями. В краевой столице уже начался снег, который усилится в послеобеденное время и будет сопровождаться сильным ветром. Горожан также просят по возможности воздержаться сегодня от поездок на личном транспорте.