«Подарок» от правительства взвинтил цены на новосторой во Владивостоке

Тем временем главный эксперт ООО «РУСИПОТЕКА» Сергей Гордейко отмечает, что в 2020 году почти во всех регионах РФ наблюдался рост цен на недвижимость. «В основном это связано с дефицитом предложения, которое было простимулировано не только льготными программами, но и повышенным интересом к недвижимости как способу сохранения средств, — рассказал Сергей Гордейко. — В большинстве регионов снижение ипотечных ставок сохранило привлекательность покупки квартиры в кредит, вне зависимости от подорожания недвижимости. Есть отдельные примеры, когда рост цен можно считать ажиотажным или даже спекулятивным, но такие отдельные всплески не оказывают определяющего влияния на ход „Дальневосточной ипотеки“, в том числе из-за превышения квартирами ажиотажного спроса стоимости лимита кредитования (6 млн рублей). Отмечу, что увеличение строительства в городской и сельской местности — важнейший фактор доступности жилья и решения задач развития ДФО».