Жилье во Владивостоке стремительно дорожает

В рейтинге цен на квартиры на вторичном рынке в городах России Владивосток занял четвертую позицию. По цене квадрата - 132 808 рублей - Владивосток с более высокими темпами роста (9,4%) вплотную приблизился к занимающим в таблице третье и второе места Сочи (135 482) и Санкт-Петербургу (138 075), но остался очень далек от Москвы (249 532 рублей), занявшей первую строчку рейтинга. По цене средней квартиры 6 893 098 рублей при росте за год на 5,2% дальневосточная столица отстает от ведущей тройки. Например, от Москвы более чем в 2 раза.