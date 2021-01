Жилье во Владивостоке стремительно дорожает

Средний квадратный метр вторички в 70 крупных городах РФ, по данным федерального портала «Мир квартир», в 2020 году подорожал на 8,9%, до 69 280 рублей, а средняя цена предложенной квартиры — на 10,3%, до 4 003 550 рублей. При анализе рассматривались все квартиры, за исключением элитных.

В рейтинге цен на квартиры на вторичном рынке в городах России Владивосток занял четвертую позицию. По цене квадрата - 132 808 рублей - Владивосток с более высокими темпами роста (9,4%) вплотную приблизился к занимающим в таблице третье и второе места Сочи (135 482) и Санкт-Петербургу (138 075), но остался очень далек от Москвы (249 532 рублей), занявшей первую строчку рейтинга. По цене средней квартиры 6 893 098 рублей при росте за год на 5,2% дальневосточная столица отстает от ведущей тройки. Например, от Москвы более чем в 2 раза. По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, рост цен на вторичное жилье в крупных городах РФ в прошлом году - самый большой с начала наблюдений его специалистами - подогревался более высоким ростом цен на рынке нового жилья. В 2021 году тенденция роста цен на вторичке может сохраниться, поскольку этому способствуют дешевеющие кредиты, сравнительная дороговизна нового жилья и сокращение предложений наиболее привлекательных типов квартир для граждан с ограниченной покупательной способностью.

