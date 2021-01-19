zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сельхозпроизводство в Приморье признали одним из лучших в России

19 января 2021, 02:10
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Производство скота и птицы в Приморье за год увеличилось в разы
Данные доклада Росстата о социально-экономическом положении России в январе–ноябре 2020 года говорят о том, что Динамика развития сельскохозяйственного производства в Приморье — одна из лучших в стране.

Как следует из доклада, за период с января по ноябрь 2020 года приморскими предприятиями было произведено 16,6 тысячи тонн скота и птицы в живом весе. Это в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По темпам роста производства в этой отрасли Приморский край уверенно лидирует среди всех регионов страны. Для сравнения: средний прирост по Дальневосточному федеральному округу составил 115%, по Российской Федерации — 104,8%.

Молока за указанный период произведено 39 тысяч тонн, что составляет 111% к январю-ноябрю предыдущего года. Это также выше средних показателей по ДФО и России (106,7% и 105,4% соответственно), сообщает пресс-служба правительства края.

Также предприятия Приморского края демонстрируют хорошую динамику в производстве куриных яиц — их за 11 месяцев 2020 года произведено 168,5 миллионов штук, что составило 138,3% к январю-ноябрю 2019 года (по ДФО — 112%, по РФ — 100,5%).

Материалы по теме
Дальнегорскому сельхозу не хватает кормов и работниковВ Приморье сельхоз кооператив не справился с кредитомСельское хозяйство в Приморье продолжает разваливаться
#Новости#Производство#Экономика#Сельское хозяйство#Статистика#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56