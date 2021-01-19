Управляющие компании Приморья объединяются в альянс

«Зачастую можно наблюдать ситуацию, когда рядом с домом есть лестница или дорога, но она или бесхозная, или хозяин не спешит ее обслуживать, и управляйка не хочет ею заниматься, мотивируя тем, что это не ее зона ответственности. А ходят по этой территории жильцы наших домов, и жалобы шлют, как правило, в свою обслуживающую компанию. Мы же готовы брать на себя такие территории и обслуживать их при согласовании и софинансировании с городом», — рассказал представитель альянса Павел Смольский.