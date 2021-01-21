Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке падают

Как сообщал ранее «Золотой Рог», в декабре 2020 года Китай в рамках карантинных мер против COVID-19 закрыл порты, через которые в страну ввозилась, в том числе, и рыба из России. Это осложнило обстановку в рыбной отрасли Дальнего Востока, поскольку до 70% рыбы, добываемой в ходе охотоморской путины, экспортировалось на китайский рынок.